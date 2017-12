Sivolasi O'Sullivan ima še dovolj motiva: izenačil je dva rekorda

Raketa dobila zadnjih pet iger

11. december 2017 ob 08:01

York - MMC RTV SLO

Ronnie O'Sullivan je v finalu OP Velike Britanije premagal Shauna Murphyja z 10:5 in se tako veselil šeste zmage na tem turnirju, s čimer je izenačil rekord Steva Davisa.

Finale drugega najpomembnejšega turnirja v snukerju se je začel izenačeno, saj se je popoldanski del finala končal z delitvijo iger (4:4), enako pa se je začel tudi večerni del, saj je bilo po dveh igrah 5:5. A nato je O'Sullivan dvignil raven igre, igral izjemno in kaznoval vsako najmanjšo napako tekmeca.

Finalist turnirja Shaun Murphy je na začetku leta gostoval v podkastu Številke. Prisluhnete mu lahko v:

- slovenščini

- angleščini



18. naslov na "grand slamih"

Za Raketo je to že 18. zmaga na najpomembnejših turnirjih (med katere ob tem turnirju spadata še svetovno prvenstvo in masters), s tem se je na vrhu lestvice izenačil še z eno legendo tega športa - Stephenom Hendryjem. "Rekordi so super stvar, ves teden sem se trudil, dal sem res vse od sebe. Zaradi zmage sem presrečen. Rad igram in tekmujem, ne morem verjeti, da pri 42 letih in vseh teh sivih laseh še vedno čutim strast do te igre." Le še ena od pomembnih statistik je, v kateri O'Sullivan ni prvi, to je število turnirjev, ki štejejo za jakostno lestvico. Anglež jih ima 31, Hendry pa 36.

Selby se je hitro poslovil

Najboljši igralec na svetu in lanski zmagovalec Mark Selby je izpadel že v drugem krogu, v katerem ga je premagal 64. nosilec Scott Donaldson s 6:3.

OP Velike Britanije, finale:

MURPHY (ANG/5) - O'SULLIVAN (ANG/7) 5:10

Polfinale:

MURPHY (ANG/5) - DAY (WAL/17) 6:3

O'SULLIVAN (ANG/7) - MAGUIRE (ŠKO/19) 6:4

Četrtfinale:

DAY (WAL/17) - JOYCE (ANG/41) 6:5

MURPHY (ANG/5) - KING (ANG/20) 6:1

MAGUIRE (ŠKO/19) - PERRY (ANG/22) 6:3

O'SULLIVAN (ANG/7) - GOULD (ANG/18) 6:3

S. J.