Zgodba o snukerju: 22 krogel, dva igralca in en cilj

Gost je Shaun Murphy

5. januar 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mnogi snuker razumejo kot gostilniško zabavo, a v resnici je profesionalni šport, ki zahteva preudarnost in natančnost na najvišji ravni.

Ta teden na podkastu Številke predstavljamo snuker. Ta biljardni šport je dolgo množice privabljal le v otoških državah in Avstraliji, a v zadnjih letih se je razširil tudi na celinsko Evropo in Kitajsko. Tik pred novim letom so Ljubljano obiskali štirje vrhunski igralci, ki so sodelovali na ekshibiciji.



Vabljeni, da spodaj preverite nekaj dejstev o snukerju, v petek pa prisluhnite pogovoru s Shaunom Murphyjem, ki je leta 2005 postal svetovni prvak.

Slavko Jerič, @stevilkeMMC