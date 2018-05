Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Bojan Tokić je oba obračuna dobil s 3:1 v nizih. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Slovenci na krilih odličnega Tokića do obstanka v elitni skupini

3. maj 2018 ob 21:33

Halmstad - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Halmstadu izpolnila cilj. Obstala je v elitni skupini, potem ko je s 3:1 premagala Poljsko.

Odličen dan je imel znova Bojan Tokić, prispeval je dve točki, tretja je bila delo Denija Kožula. Brez zmage je ostal Darko Jorgić, ki na prvenstvu ostaja le pri eni točki, a to zelo odmevni, v sredo je tako kot na lanskem evropskem prvenstvu premagal tretjega igralca sveta Nemca Dmitrija Ovčarova. Naslednji tekmeci Slovencev, ki se bodo zdaj borili od 13. do 20. mesta, bodo Romuni, s katerimi so že izgubili v predtekmovalni skupini.

Poljska in Slovenija sta znanki iz lanskih kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Takrat so dvakrat zmagali Slovenci, ki so pozneje na evropskem prvenstvu osvojili bronasto kolajno. Takrat so pot tlakovali prav proti Poljakom, obračun z njimi pa je bil tudi tokrat zelo pomemben, saj je zagotavljal obstanek v elitni skupini.

Poljaki so pomladili ekipo, v njej ni bilo Daniela Goraka in Kitajca Vang Ženg Jija, namesto njiju sta se izbrancem Andreje Ojsteršek Drnovšek zoperstavila Marek Badowski in Pawel Fertikowski. V ekipi je ostal le Jakub Dyjas, ki je po uvodni zmagi Tokića ugnal Jorgića, se mu tako oddolžil za poraz na prvi tekmi lanskih kvalifikacij in izenačil izid na 1:1. Kožul je nato dokaj gladko premagal Fertikowskega, videti je bilo, da v četrtem dvoboju težjega dela ne bo imel niti Tokić. Zanesljivo je dobil prva dva niza, nato pa v tretjem osvojil le točko, a se zbral in dobil četrti niz.

Slovenke, v drugem kakovostnem razredu zmagovalke predtekmovalne skupine F, so bile danes proste, v petek pa se bodo že drugič na prvenstvu pomerile z Italijo.

SLOVENIJA - POLJSKA 3:1

Bojan Tokić - Marek Badowski 3:1 (8, -11, 9, 6)

Darko Jorgić - Jakub Dyjas 0:3 (-9, -6, -4)

Deni Kožul - Pawel Fertikowski 3:0 (7, 9, 9)

Tokić - Dyjas 3:1 (5, 4, -1, 8)

