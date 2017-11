Srebrni olimpijki ponudili plačo, manjšo od pokojnine njene babice

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Sara Isaković se je v Sloveniji udeležila mednarodne konference Nevroznanost in čuječnost z roko v roki – Centeredmind 2017. Foto: Uršula Majcen Miha (Potočnik) je izjemen trener, ki pa ne dobi takih pohval, kot si jih zasluži. Po letu 2008 bi moral v tujino, kjer bi ga cenili. Doma ni nič vreden. Potem pa ga še vržejo iz kluba, kjer je bil 25 let. Dodaj v

17. november 2017 ob 15:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Sara Isaković je po plavalni karieri zelo uspešna tudi v znanosti, te dni je bila v Sloveniji, kjer je delila svoje izkušnje o tem, kaj se dogaja v možganih, ko treniraš čuječnost.

Nekdanja izjemna plavalka, dobitnica srebrne medalje na olimpijskih igrah v Pekingu, je v Oslu del zagonske platforme Fitsmind, ki se ukvarja s programom psihičnega in fizičnega treniranja. V Sloveniji se je udeležila mednarodne konference Nevroznanost in čuječnost z roko v roki – Centeredmind 2017. "Imela sem kratek govor, od 20 do 30 minut razlagam svoje izkušnje. V ZDA smo raziskovali, kaj se dogaja v možganih, ko treniraš čuječnost. Treba je povedati, zakaj je treba to trenirati in kaj se dogaja v možganih ter kako to vpliva na tvoje življenje."

Isakovićeva je še vedno v stiku s plavanjem: "Najraje pomagam mlajšim plavalcem, da se psihično pripravijo na napore. Psihološko stanje je neverjetno pomembno, otroci so zelo dojemljivi, ko jim razlagaš, kaj se dogaja v možganih. Tako kot je treba zgodaj začeti učiti plavalno tehniko, je treba mlade tudi naučiti, kako naj obvladajo sami sebe."

Sara Isaković je pripravljala tudi štiri Norvežanke na veslaški podvig: decembra in januarja želijo preveslati Atlantik, kar pomeni 5.000 km veslanja. "Zame je to še dodaten izziv, ker se še nisem ukvarjala s takšnimi športnicami."

Prihodnje leto morda spet v igri za medalje

Poleti je bila pogosto v bazenu: "Trenirala sem z nekdanjimi plavalci. Imeli smo masters ekipo v Oslu in je bilo lepo. Zadnja dva meseca sicer nisem plavala." Se bo prihodnje leto udeležila EP-ja v veteranskem plavanju v Kranju? "So me že spraševali, ali bom nastopila. Morda bom. Zdaj se bolj fokusiram na službo, a morda se po marcu začnem pripravljati. Lahko bi odplavala okoli sto metrov, zakaj ne."

Na Plavalni zvezi Slovenije je bila lani v igri za mesto direktorice. Zakaj niso našli skupnega jezika? "Bila sem razočarana, kako se je končalo. Prišla sem, da bi pomagala, ampak od nečesa je treba živeti. Ko so mi ponudili plačo, pa ... še moja babica ima višjo pokojnino. Če bi bila na takšni funkciji, bi morala biti tudi primerno plačana."

Potočnik bi moral v tujino. Doma ni nič vreden.

V pogovoru za Val 202 je 29-letna Blejka komentirala tudi zgodbo o Mihi Potočniku, trenerju, ki ima ogromno zaslug, da je v Pekingu postala olimpijska podprvakinja na 200 metrov prosto. Ko je izvedela, da je v radovljiškem klubu dobil odpoved, je bila šokirana: "Izvedela sem prek Facebooka. Bila sem šokirana in žalostna. Miha je izjemen trener, ki pa ne dobi takih pohval, kot si jih zasluži. Po letu 2008 bi moral v tujino, kjer bi ga cenili. Doma ni nič vreden. Potem pa ga še vržejo iz kluba, kjer je bil 25 let. Ni mi bilo vseeno, a verjamem, da se bo v novi situaciji znašel." Miha Potočnik je sicer medtem dobil delo v kamniškem plavalnem klubu.

T. O., Uršula Majcen