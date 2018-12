Štangarjeva in Trstenjakova bronasti na Kitajskem

V konkurenci 234 judoistov iz 53 držav sta uvodni dan do brona prišli Slovenki Tina Trstenjak in Maruša Štangar. Foto: EPA

Na mastersu 234 judoistov iz 53 držav

15. december 2018 ob 14:05

Peking - MMC RTV SLO, STA

Judoisti se od leta 2018 poslavljajo z mastersom v Gvangdžovu na Kitajskem, že uvodni dan pa je prinesel slavje v slovenski tabor: bronasti kolajni sta osvojili Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kg.

Olimpijska prvakinja Trstenjakova je nastope začela z zmago nad nosilko bronastega odličja z letošnjega evropskega prvenstva, Britanko Lucy Renshall, nato pa se je srečala z izkušeno 29-letno Nemko Martyno Trajdos in medsebojni izkupiček zmag in porazov povišala na 12:4.