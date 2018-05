Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ivan Trajković je osvojil bronasto odličje. Foto: Drago Soršak Dodaj v

Trajković v Kazanu razveselil z bronom

Petrušićeva in Pantar hitro zaključila nastope

13. maj 2018 ob 21:20

Kazan - MMC RTV SLO, STA

Slovenski tekvondojist Ivan Trajković je na evropskem prvenstvu olimpijskega sloga WTF v Kazanu osvojil bronasto kolajno.

V polfinalu je Bistričan izgubil proti prvemu nosilcu kategorije do 87 kg, aktualnemu evropskemu prvaku in svetovnemu podprvaku, Rusu Vladislavu Larinu.

Trajković je najprej v prvem krogu zmagal s knock-outom in borbo proti Turku Muhammetu Saliju dobil z 10:3, v drugi borbi proti Grku Christoforosu Kalifonisu je bil boljši s 16:6. V polfinalni borbi je najprej dve rundi nadzoroval potek, imel v rokah in nogah aktiven rezultat, nato pa v tretji rundi klonil. Kljub temu je z bronom prejel dragocenih 14,40 točke za jakostno lestvico, ki bo pomembna pri uvrstitvi na olimpijski turnir v Tokio 2020, kamor potuje samo najboljših šest iz vsake kategorije.

Trajković zadovoljen z medaljo

"Zadovoljen sem z današnjo medaljo. V prvem krogu sem bil kot četrti nosilec prost, v drugi sem premagal Turka Muhammet Talha Salija z KO na začetku druge runde (10:3), v borbi za medaljo pa Grka Christoforosa Kalifonisa s 16:6. Grka sem že poznal, saj sem ga letos že premagal v Sofiji. Ti dve borbi sem oddelal zelo suvereno, vodil od začetka do konca. Med četrtfinalom in polfinalom sem imel samo 15 minut premora. V polfinalu sem dve rundi vodil proti prvemu nosilcu Larinu, nakar so mi v tretji rundi pošle moči in tekmecu sem dovolil, da prevzame pobudo. Taktika je bila dobra, žal mi je, ker mi je zmanjkalo moči, ampak tak je šport. Vesel sem nove medalje z evropskih prvenstev in predvsem kontinuitete svojih rezultatov," je po novem žlahtnem odličju v svoji karieri dejal Štajerec.

Petrušićeva in Pantar hitro zaključila

Slovenske barve so v Kazanu v dvorani Ak Bars branili štirje posamezniki. Že v petek sta nastope hitro zaključila Ana Petrušić in Jure Pantar, v soboto še Dunja Lemajić. Slednja je danes nastopila v kategoriji do 67 kilogramov, žreb ji je namenil poljsko reprezentantko Aniko Godel-Chelmecko, ki je zmagala zgolj s točko razlike. Že v petek sta nastopila Petrušićeva in Pantar. Slednji je med borci do 68 kg v prvi borbi izgubil proti Srbu Nikoli Vućkoviću, Petrušićeva pa je v kategoriji do 53 kilogramov v prvem krogu ugnala Azerbajdžanko Sahar Karghar, v drugem pa izgubila proti Srbkinji Tijani Bogdanović.

V slovenski ekipi ni več Franke Anić, Hrvatice, ki je nastopala za Slovenijo, saj je končala športno pot, prav tako pa je pred časom zaradi materinstva s taekwondojem prekinila Nuša Rajher Vujinović.

