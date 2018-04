Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Tina Trstenjak bo poskušala na evropskem prvenstvu osvojiti novo medaljo na velikih tekmovanjih. Foto: EPA Dodaj v

Trstenjakova in Gomboc glavna slovenska aduta EP-ja

V Tel Avivu 375 borcev, od tega 13 Slovencev

23. april 2018 ob 15:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Od četrtka do sobote bo v Tel Avivu potekalo evropsko prvenstvo v judu. Nastopilo bo osem slovenskih deklet in pet fantov.

Ženski del slovenske ekipe sestavljajo Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov, Anja Štangar v kategoriji do 52, Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kilogramov. V kategoriji do 63 kilogramov bo nastopila olimpijska in evropska prvakinja Tina Trstenjak, poleg nje bo v isti kategoriji nastopila še Andreja Leški. Anka Pogačnik bo tekmovala v kategoriji do 70 kilogramov, Klara Apotekar v kategoriji do 78 kilogramov in Ana Velenšek v kategoriji nad 78 kilogramov.

V moški konkurenci bodo Slovenijo zastopali Matjaž Trbovc v kategoriji do 60 kilogramov, Adrian Gomboc in Andraž Jereb v kategoriji do 66 kilogramov, Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov in Vito Dragič v kategoriji nad 100 kilogramov.

Na lanskem prvenstvu je Slovenija osvojila dve kolajni, Adrian Gomboc je bil srebrn, Trstenjakova pa je osvojila naslov evropske prvakinje. Olimpijska prvakinja bo spet prvo orožje slovenske ekipe. "Trenirala sem po programu trenerja Marjana Fabjana, opravili smo veliko priprav, veliko trenirali, želim nastopiti po najboljših močeh. Nasprotnice me dobro poznajo, tudi jaz njih, skrivalnic ni," pravi Tina Trstenjak.

Visoka pričakovanja ima do svojih varovank in varovancev tudi strokovni direktor ekipe Marjan Fabjan: "Po dolgem času bo na prvenstvo odpotovala res številčna ekipa. Judoisti so se pripravljali po klubih in individualno, ta sistem je že doslej dajal rezultate. Vsi so zdravi, pri nas v Sankakuju smo imeli nekaj težav, saj smo na pripravah na Rogli vsi zboleli, a tako kot je zdaj, je v redu. Ne smemo skrivati, da so vsi tukaj dobri tekmovalci, ki so že osvajali kolajne na največjih tekmah."

Prva preizkušnja za Ano Velenšek v višji kategoriji

"Morda nam manjkajo priprave na Japonskem, te smo izpustili zaradi pomanjkanja državnih sredstev, nekatere pa smo morali skrajšati. To smo kompenzirali s tem, da smo opravili več krajših treningov. Ana Velenšek je trenirati začela januarja, šla je v višjo kategorijo, to bo zanjo prva večja preizkušnja. Kaja je novinka, sestri Štangar tudi, imamo polovico pomlajene ekipe. Pričakovanja so pozitivna, nekateri so že na prejšnjih prvenstvih prišli do petega mesta, dali bomo vse od sebe, da se bo še kak izid ponovil, upamo na najboljše," je še dejal Fabjan.

Hojak v bežigrajskem klubu trenira pod vodstvom novega trenerja Roka Drakšiča, ki je v Ljubljano prišel iz celjskega Sankakuja. "Gremo z malo drugačnim pristopom na tekmo, ne omejujemo se z izidi. Veliko smo že odnesli od novega trenerja, tudi sam sem bolj izkušen, bolj samozavesten, upamo na najboljše," je povedal Hojak.

Sredino je zamenjal tudi lani srebrni evropski judoist Gomboc, barve Sankakuja je zamenjal za Bežigrad. "Zame to sicer ni prevelika novost, pod vodstvom Drakšiča sem treniral že prej, tako da sem samo sledil trenerju. Optimalno smo pripravljeni, oddelali smo dobre priprave, gremo neobremenjeni pokazat najboljše dvoboje in bomo videli, kaj nam bo to prineslo," pa je povedal Gomboc, ki ima tudi letos, tako kot že lani, nekaj težav s trebušno prepono.

Nastopilo bo 375 borcev iz 44 držav

V četrtek, 26. aprila, bodo najprej na sporedu lažje kategorije, ženske do 48, 52 in 57 ter moški do 60 in 66 kg, v petek, 27. aprila, srednje, ženski do 63 in do 70 kg ter moški do 73 in do 81 kg, v nedeljo pa še težke, ženske do 78 in nad 78 kg ter moški do 90, do 100 in nad 100 kg. Ekipno prvenstvo bo letos na sporedu posebej, in sicer 18. julija v Jekaterinburgu v Rusiji, drugi vrhunec sezone pa sledi konec avgusta, ko bo Baku gostil še svetovno prvenstvo, ki bo že štelo za kvalifikacijske točke, ki so potrebne za uvrstitev na olimpijski turnir v Tokio 2020.

Na tatamijih dvorane kongresnega centra na sejmišču v Tel Avivu bo skupaj nastopilo 375 borcev iz 44 držav.

T. O.