Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tina Trstenjak je tokrat morala priznati premoč Nabi Nabekura. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trstenjakova po porazu z Japonko tretja v Düsseldorfu

Preostali Slovenci brez odmevnejših izidov

25. februar 2017 ob 19:41

Düsseldorf - MMC RTV SLO

Olimpijska prvakinja v judu Tina Trstenjak je na veliki nagradi v Düsseldorfu zasedla tretje mesto. Varovanka Marjana Fabjana je v borbi za bron premagala Britanko Lucy Renshaw.

Celjski judoistki se je zalomilo v drugi borbi predtekmovanja, ko je bila Japonka Nami Nabekura boljša taktično in je dvoboj dobila po točkah. V nadaljevanju Trstenjakova ni imela težav, v repasažu je z iponom predčasno premagala Adelino Stefanio Dobre iz Romunije, v borbi za odličje pa še Renshawovo. V prvem krogu je bila Trstenjakova z iponom boljša še od Nemke Vivian Herrmann.

Manj uspešna je bila v isti kategoriji druga Slovenka Andreja Leški, ki je izgubila že uvodni dvoboj in ostala brez uvrstitve, enaka usoda je v kategoriji do 73 kg doletela tudi Martina Hojaka. V petek sta brez uvrstitev ostala Adrian Gomboc med borci do 66 kg in Matjaž Trbovc v konkurenci do 60 kg po porazih v uvodnih borbah.

R. K.