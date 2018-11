Tudi v šahu lahko odloča fizična pripravljenost

Carlsen in Caruana pred 5. partijo izenačena na 2:2

15. november 2018 ob 09:54

V Londonu je v četrtek na sporedu 5. partija šaha med Magnusom Carlsenom in Fabianom Caruano, ki se borita za naslov svetovnega prvaka. Prve štiri partije so se končale z remijem, zanimivo pa je, da sta se velemojstra zanj dogovorila vse hitreje.

Prva partija se je končala po 115. potezah, v torek sta si točko razdelila že po 34. V peti partiji tako hitrega konca vseeno ni pričakovati.

Šahisti so kar malce alergični na to, da se jih izključuje iz športne družine. Res je šah miselna igra in ima zaradi tega nekoliko drugačen status kot druge panoge, ki zahtevajo takšno ali drugačno fizično spretnost. Po drugi strani pa – sploh v novejšem obdobju – vrhunski šahist ne more biti nekdo, ki ni zelo dobro fizično pripravljen. Magnus Carlsen je na primer poziral za spodnje perilo, Fabiano Caruana se ukvarja z jogo in kondicijo vzdržuje s tekom. Čeprav bosta v vsaj 12 partijah presedela več kot 60 ur, bosta prvi in drugi igralec sveta do konca meseca vsak igralni dan z miselnim naporom svoje telo gnala do zadnjih moči. Prva partija jima je vzela veliko energije, zato lahko morda zdaj, v drugi tretjini dvoboja, spet pričakujemo bolj spektakularne predstave.

Boja za svetovnega prvaka ni brez afere

Prav tako pomembna je psihološka priprava, brez katere ne gre v vrhunskem športu. Šahista nista odvisna le od priprave in potez, nič ju ne sme vreči s tira. Magnus Carlsen pogosto deluje utrujen in naveličan, tudi ob remijih, kot je bil tisti v prvi partiji, ko je po lastni napaki izgubil veliko prednost. Caruana se tu zdi močnejši. Vsaj na prvi pogled. Njegov izraz ne izda ničesar.

Tudi, ko se je zgodila prva afera tega dvoboja (na spletu je pred četrto partijo zaokrožil posnetek Američanovega študija, ki naj bi razkrival taktiko) je Caruana mirno in brez da bi trenil, zavrnil odgovor na novinarsko vprašanje. Tudi afere in škandali so del vrhunskega športa, tisti, ki se z njimi zna spopasti – tako navznoter, kot navzven – pa ima veliko boljše možnosti za zmago.

Carlsen prvič brani naslov proti mlajšemu

Da je na vrhu težko ostati vedo povedati vsi dolgoletni šampioni in težo tega bremena še kako občuti nekdaj čudežni deček Carlsen. Na vrhu vztraja 5 let, tokrat naslov prvič brani proti mlajšemu tekmecu, ki je za nameček imel boljšo sezono. Razmišljanje strokovnjakov, da Carlsen ni v najboljši formi, je Norvežanu očitno prišlo do živega, kar je pokazal na zadnjem dvoboju s Caruano pred svetovnim prvenstvom, ko je sredi partije ob ugodni poziciji pogledal v kamero in položil prst na usta ter tako sporočil: »Tukaj imate! Utihnite!« Prednost je nato zapravil in remiziral.

Angleška otvoritev, ker poteka dvoboj v Londonu?

Tako kot v vseh drugih športih so tudi najboljši šahisti zvezdniki. Niso sicer tako dobro plačani kot nogometaši ali tenisači, tudi zanje pa velja, da so pod stalnim drobnogledom. Novinarji in šahovski navdušenci spremljajo vsako njihovo potezo (dobesedno!) in še kaj več. Nekateri pa si drznejo velemojstre, ki za šahovnico vse razmišljanje opravijo sami, še popravljati. Zato je nenavadno gledati Carlsena, ki poskuša povsem mirno odgovoriti na vprašanje, ali je bil motiv za angleško otvoritev v 4. partiji šahovske ali geografske narave. Dvoboj se pač odvija v Londonu. In še ena iz te zbirke. Na uvodni novinarski konferenci so oba šahista vprašali, če sta s seboj v London pripeljala tudi žensko spremstvo. Svetovni prvak, ki nikakor ni notredamski zvonar, je odgovoril ostroumno in izvirno: "Ženske me ne marajo. Odvraten sem jim." Tudi tovrsten šov je – tako kot pri vseh drugih športih – vse bolj del šahovskega sveta.

