V Tacnu gre zares: Na štartu tudi Peter Kauzer

Medlaje bodo delili v petek soboto in nedeljo

1. junij 2017 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

S kvalifikacijami se bo v Tacnu začelo evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Polfinalni nastop bodo lovili kanuisti v dvosedu, kanuistke in kajakaši na čelu s Petrom Kauzerjem.

Na štart se bodo ob 14. uri prvi podali kanuisti v dvosedu, med njimi pa bosta tudi nekdanja svetovna prvaka Luka Božič in Sašo Taljat, za katera je to poslovilna tekma. V konkurenci kanuistk bodo Slovenijo zastopale Nina Bizjak, Alja Kozorog in Lea Novak, med kajakaši pa bodo poleg Kauzerja nastopili še Martin Srabotnik in Žan Jakše.

V petek bodo v Tacnu delili medalje v ekipni kokurenci, v soboto in nedeljo pa sledijo še polfinalne in finalne tekme med posamezniki. Med kanuisti bodo nastopili Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič, med kajakašicami pa Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak.

Na prvenstvu nastopajo predstavniki 24 držav, letošnja novost pa je, da bodo postavitev vrat po kvalifikacijskih vožnjah spremenili za polfinale in finale, tako kot je to običaj na tekmah svetovnega pokala. Doslej so na evropskih prvenstvih tekmovalci in tekmovalke namreč veslali na enaki progi v vseh fazah tekmovanja.

Od petka naprej si boste lahko boje za medalje ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Četrtek, predtekmovanja:

14.00 C-2, moški, 1. vožnja

14.35 C-1, ženske, 1. vožnja

15.25 K-1, moški, 1. vožnja

16.40 C-2, moški, 2. vožnja

17.05 C-1, ženske, 2. vožnja

17.35 K-1, moški, 2. vožnja

Petek, finali:

13.05 C-2, moški, ekipno

13.30 C-1, ženske, ekipno

15.05 K-1, moški, ekipno

16.00 K-1, ženske, ekipno

16.45 C-1, moški, ekipno



Sobota, polfinale/finale:

15.05 K-1, moški

15.50 C-1, ženske

16.25 C-2, moški



Nedelja, polfinale/finale:

15.05 K-1, ženske

15.40 C-1, moški

R. K.