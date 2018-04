Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Jernej Kruder je prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala. Foto: BoBo Dodaj v

Za Zdravljico presenetljivo poskrbel Jernej Kruder

Odličen štart Slovencev v sezono svetovnega pokala

14. april 2018 ob 21:11,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 22:22

Meiringen - MMC RTV SLO, STA

Janja Garnbret je novo sezono svetovnega pokala začela z 2. mestom na tekmi v balvanskem plezanju, a to je bila le predigra za moški finale, v katerem je zablestel Jernej Kruder.

Po petem mestu v polfinalu tekme v Meiringenu v Švici bi redkokdo stavil na Kruderja, a 27-letni športni plezalec je v finalu plezal izjemno in slavil krstno zmago v svetovnem pokalu:

"To je res nekaj čudovitega. Nikoli nisem izgubil upanja, verjel sem, da mi bo enkrat uspelo. Danes so se mi končno uresničile sanje. Zelo uživam v plezanju, danes sem se prav zabaval, nisem čutil kakšnega posebnega pritiska. Tudi če ne bi zmagal, mi je bilo zelo zabavno plezati, res sem užival. Najtežji trenutki so bili na koncu, na zadnjem balvanu, ko so se vlekle minute in sem z veliko nestrpnostjo čakal do konca finala."

Drugo mesto je osvojil Japonec Tomoe Narasaki, tretji pa je bil Rus Aleksej Rubcov.

O zmagovalcu je odločal četrti balvan. Če bi ga Kruder potrdil, bi že takoj lahko začel slaviti. A se mu je vrh četrtega balvana izmuznil iz rok. Tako je moral počakati na nastop Narasakija, drugega po polfinalu, ki pa prav tako ni osvojil vrha četrtega balvana in je ostal pri dveh osvojenih vrhovih finalnih smeri (Kruder 3).

Pri ženskah je zmagala Japonka Miho Nonaka. Garnbretova je bila druga že po polfinalu, medtem ko je petkove kvalifikacije končala na devetem mestu. Tretje mesto je osvojila Japonka Akijo Noguči.

Naslednji teden bo 19-letna Korošica nastopila na tekmi v balvanskem plezanju v Moskvi, nato pa bo zaradi mature izpustila nekaj prihodnjih tekem svetovnega pokala. V karavano se bo vrnila z začetkom tekmovanj v težavnosti kot branilka naslova skupne zmagovalke svetovnega pokala v težavnostnem plezanju.

Zelo blizu uvrstitve v finale je bila Katja Kadić, ki je tekmovanje končala na osmem mestu. Četrta slovenska polfinalistka Mia Krampl je bila 20.

