Zimzeleni Debevec drugič svetovni prvak

Prvič je bil zlat pred 16 leti v Lahtiju

10. september 2018 ob 09:13

Seul - MMC RTV SLO, STA

Najboljši slovenski strelec Rajmond Debevec se je znova izkazal in na svetovnem prvenstvu v Changwonu osvojil zlato medaljo v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže na 300 m.

55-letni Debevec je zadel 592 krogov, toliko kot drugouvrščeni Poljak Daniel Romanczyk, ki pa je imel slabši izid od Slovenca v zadnji seriji (Debevec 99, Romanczyk 98 krogov). Tretji je bil Hrvat Josip Kuna (590 krogov). Drugi slovenski predstavnik Robi Markoja je s 585 krogi zasedel 18. mesto.

Debevec je že na nedeljski izločitveni tekmi zasenčil vse tekmece in se z najboljšim dosežkom (594 krogov) prebil na glavno tekmo. Ponedeljkovo preizkušnjo je odprl s 97 krogi, kar je bila njegova najslabša serija, v nadaljevanju je nato trikrat nanizal 99, po enkrat pa 98 in 100 krogov ter osvojil zlato kolajno.

"Na svetovno prvenstvo sem prišel dobro pripravljen. Na tekmah z malokalibrsko puško je zaradi izjemno močne konkurence zelo težko doseči vrhunski izid, a tudi med tekmovalci s puško velikega kalibra je veliko 'velemojstrov' strelskega športa. Od prvega dne sem začutil strelišče velikega kalibra v Changwonu, na današnji tekmi pa so mi bile razmere pisane na kožo. V vetrovnih razmerah so izjemno pomembne tudi izkušnje, te pa sem izkoristil na najboljši možen način in odstreljal za te razmere zelo dober izid," je dejal Debevec.

Za nosilca zlate olimpijske medalje iz Sydneyja 2000 in dveh bronastih iz Pekinga 2008 in Londona 2012 je to druga zlata kolajna na svetovnih prvenstvih. Prvo je osvojil v Lahtiju 2002 na tekmi z velikokalibrsko puško trojni položaj na 300 metrov. V bogati karieri je osvojil tudi šest kolajn najžlahtnejšega leska na evropskih prvenstvih ter dosegel kar 27 zmag na tekmah za svetovni pokal.

Debevec je olimpijsko preizkušnjo z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov v Changwonu končal na 49. mestu, na tekmi z malokalibrsko puško leže na 50 metrov pa je zasedel 51. mesto.

