Zvečer plezalni spektakel na Kongresnem trgu

Prenos od 20. ure tudi na našem Facebooku

20. maj 2017 ob 08:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljana je ta konec tedna v znamenju športnega plezanja, saj na Kongresnem trgu poteka mednarodno tekmovanje v balvanskem plezanju Triglav The Rock Ljubljana.

V petek so bile kvalifikacije, sobota pa je namenjena polfinalu in finalu. V polfinalu, ki se bo začel ob 13. uri, se bo na 30-metrski steni po dvajset najboljših fantov in deklet pomerili za po šest vstopnic za veliki finale.

Sodelujte v nagradni igri na našem Facebooku. Med prenosom (po 20. uri) odgovorite na vprašanje: Po čem se balvansko plezanje loči od ostalih oblik plezanja? Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nekoga, ki bo za nagrado dobil dres, v katerem plezajo tekmovalci na tekmovanju Triglav The Rock Ljubljana.



Finale bo potekal pod žarometi. Zmagal bo plezalec, ki bo v finalnem delu tekmovanja v najmanj poskusih preplezal največje število balvanov.

Neposredni prenos finala bo na TV SLO 2, MMC-ju in na Facebook strani MMC-športa, kjer bo potekala tudi nagradna igra za dres, v katerem tekmujejo plezalci na tekmovanju Triglav The Rock Ljubljana.

T. O.