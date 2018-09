Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Če bi letos imeli na voljo 1.800 mest, bi jih razprodali. Začeli smo že s predrezervacijami za naslednje leto," je na novinarski konferenci v Kopru pojasnil direktor tekmovanja Milan Eržen (tretji z leve). Foto: Organizator Dodaj v

Čez tri tedne največji triatlonski dogodek v zgodovini Slovenije

Tiste, ki do 17. ure ne bodo prišli do cilja, bodo umaknili s trase

4. september 2018 ob 18:57

Koper - MMC RTV SLO, STA

Prireditelji in udeleženci prvega polovičnega ironmana v Sloveniji, I Feel Slovenia ironman 70.3 za rekreativce, z nestrpnostjo odštevajo dneve do štarta, ki bo v nedeljo, 23. septembra, ob 8. uri v Kopru.

Priprave so potekale po načrtih, prijavna mesta so zapolnili, medalje na cilju pa bo podeljevala nekdanja alpska smučarka Tina Maze.

Prireditelji so sredi avgusta sporočili, da so dogodek razprodali, prijavilo se je 1.400 tekmovalcev iz 48 držav. Največ "jeklenih mož" prihaja iz Italije, sledijo Slovenija, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija ... Povpraševanje pa še vedno obstaja, čeprav štartnih mest ni več na voljo.

"Če bi letos imeli na voljo 1.800 mest, bi jih razprodali. Začeli smo že s predrezervacijami za naslednje leto," je na novinarski konferenci v Kopru pojasnil direktor tekmovanja Milan Eržen.

"Vse poteka po ustaljenih tirih. Imamo vsa dovoljenja, vse je dogovorjeno. Imeli bomo lep dogodek, z ogromno tekmovalcev in gledalcev v Kopru in na slovenski obali," je dodal Eržen in razkril majico "finisherjev", ki med ironmani velja za zelo dragocen spominek.



Znane so že posamezne trase. Do sprememb v zadnjih tednih ni prišlo, prireditelji pa opozarjajo, da se zaporam zaradi dogodka ne bo mogoče izogniti. Prosijo, da gledalci upoštevajo navodila spremljevalcev na trasi in si vzamejo čas za spremljanje dogodka ter navijanje. Štart plavalnega dela bo ob 8. uri, ob 17. uri pa bodo tiste, ki še ne bodo prišli do cilja, v skladu s pravili ironmana umaknili s trase.

Še največ težav bi lahko bilo ob slabem vremenu na plavalnem delu, tudi za to pa imajo prireditelji pripravljeno rešitev. "Pripravljeni smo na slabe vremenske razmere. Burja načeloma ne bi smela motiti. V primeru slabih razmer bo razdalja krajša," je pojasnil direktor plavalnega dela Vedran Žagar.

Polovični ironman je sicer tekma, sestavljena iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21,1 kilometra teka. Slovenski prireditelji so dobili triletno licenco, v prvi izvedbi bodo nastopali le rekreativci oziroma tako imenovani tekmovalci v starostnih skupinah.

Štart in cilj največjega triatlonskega dogodka v zgodovini Slovenije bosta v Kopru. Plavalni del bo potekal v Kopru, kolesarski del bo šel čez Luko Koper, Ankaran, v Italijo in nazaj v Slovenijo čez Osp, Sveti Anton, Koper, Šmarje, Izolo in še enkrat Koper. Tek bo potekal po Kopru, ob obalni cesti do Izole, po starem delu mesta in nazaj v Koper do cilja.

Že v soboto bodo dogodek odprli otroci, zanje v Izoli pripravljajo t. i. ironkids.

M. R.