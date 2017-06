Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vse je nared za nov kolesarski praznik, za 36. maraton Franja. Vrhunec bo v nedeljo z dirko na 156 km. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Franja pred vrati: 8000 "trapastih, ki bodo vozili v brda"

8. junij 2017 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ko sem Zvonetu Zanoškarju rekel, da sem našel progo za maraton Franja, je vprašal: Kje boš dobil toliko trapastih ljudi, ki bi vozili v ta brda?" Tako se Tof spominja začetkov slovitega kolesarskega praznika.

Število "trapastih, ki vozijo v brda", se danes giblje že pri okrog 8000, Tone Fornezzi Tof pa se spominja, da je že na prvi maraton leta 1982 prišlo nenavadno veliko kolesarjev: "Bilo nas je več 700. Štartali smo v Tacnu na nogometnem igrišču pri policijski šoli. Ko sem lani na štartu gledal kolesa, ki jih ima tistih najboljših 20, so bila skupaj zagotovo vredna več kot vseh 700 na prvem maratonu."

Tof na pot s ponyjem

Letošnja prireditev bo med 9. in 11. junijem, Tof pa ne bi bil Tof, če se ne bi spet spomnil nečesa norega. Na pot bo šel kar s kolesom pony: "Že v soboto bom štartal iz Ljubljane in se peljal do Cerknega, naslednje jutro pa bom ob osmih nadaljeval pot čez Kladje in do Ljubljane. Imel bom novega ponyja S, ki ima pet prestav. Nekoliko bomo spremenili nastavitve, imel bo dirkalni sedež."

Na kronometru od elite le Polanc in Per

Maraton Franja se bo uradno začel že v petek z 21,2 kilometra dolgim kronometrom med Ljubljano in Domžalami, kar bo tudi dirka za naslove članskih državnih prvakov. Konkurenca bo zelo okrnjena. Od profesionalcev iz Svetovne serije bosta na štartu le Jan Polanc (UAE Emirates) in David Per (Bahrain-Merida).

V soboto sledi družinsko-šolski maraton (25 km) in preizkušnja za najmlajše (1,5 km), kot novost pa bo prvič na sporedu zabavna popestritev programa, štafetna dirka trojk s pony kolesi po Ameriški aveniji v BTC-ju. Prva trojka bo za nagrado prejela kolo pony.

Že po štartu na polno

Vrhunec 36. maratona Franja bo seveda v nedeljo, ko bosta na sporedu veliki maraton (156 km) in mali maraton (97 km). Letošnja novost je ta, da bo maraton odprt že takoj po štartu. Prej kolesarji do Brezovice niso smeli dirkati, ampak so se samo peljali v strnjeni skupini. Nekateri se bojijo, da bo zaradi te odločitve po ljubljanskih ulicah veliko prerivanja in padcev.



Lani je na Franji s časom 3:23:37 zmagal Igor Kopše, večkratni amaterski svetovni prvak.

Tomaž Okorn