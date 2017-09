Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Štart so v središču Portoroža popestrili starodobniki iz društva Rovtarji iz Škofje Loke. Foto: Organizatorji Dodaj v

Kralj in kraljica Boršta postala Andraž Obid in Saša Bohinc

Kolesarje na Istrskem maratonu prvič pral dež

25. september 2017 ob 20:25

Portorož - MMC RTV SLO

Kljub slabemu vremenu je bilo na 5. Istrskem kolesarskem maratonu več kot 500 udeležencev, Boršt pa je dobil že drugega kralja in kraljico.

Po sončni soboti in uspešno izvedenem kronometru je bila nedelja deževna, kar se je zgodilo prvič na Istrskem maratonu, vseeno pa je dogodek pokazal, da ima širše razsežnosti. Postal je dvodnevno množično rekreativno kolesarsko druženje, ki spodbuja h gibanju, ozavešča in za kolesarjenje navdušuje tudi najmlajše ter družine.

Sobotna individualna vožnja na čas (kronometer za VN Istre) je pričarala pravo tekmovalno vzdušje. Start v centru Portoroža, trasa z lepim razgledom in vzpon do Belega Križa so navdušili prav vse udeležence. Med 50 tekmovalci so dobrih pet kilometrov med moškimi najhitreje odpeljali Andraž Obid (1. mesto), Gabriele Pacco (2. mesto) in Aleš Hren (3. mesto). Zmagovalec je traso prepeljal v 9 minutah in 5 sekundah. Med ženskami so bile v skupni razvrstitvi najhitrejše Teja Gulič (1. mesto), Maja Škrlj (2. mesto) in Faccu Michela (3. mesto).

Pestro je bilo tudi na Kolesarskem festivalu na osrednjem prizorišču v Portorožu. Družine so uživale na kolesarskem izletu in si ogledale Krajinski park Strunjanske soline, razstavljavci so se predstavili z dobrotami in pestro turistično ponudbo. Obiskovalci so se vozili z električnimi kolesi, ki so bila na voljo za brezplačno testiranje, otroci pa so uživali na kolesarskem poligonu.

Vrhunec dogajanja je bil nedeljski maraton, kjer se čas meri le na vzponu na Boršt. Udeleženci so se podali na razgibane trase po slovenski Istri – Salinera (13 km), Hervis (49 km) in Oshee (77 km), pri čemer je na zadnji na odseku zaprte ceste na Boršt potekalo tudi tekmovanje za kralja in kraljico Boršta. Najhitreje so trikilometrski vzpon odpeljali Andraž Obid (1. mesto), Luka Ljubič (2. mesto) in Andrej Draksler (3. mesto) med moškimi in Saša Bohinc (1. mesto), Martina Erjavec (2. mesto) in Nina Oražem (3. mesto), kraljevsko krono in pikčasto majico pa sta seveda osvojila le zmagovalca.

Na starem Kaštelu v središču Portoroža je bil pester program tudi med maratonom. Otok zdravja je obiskovalce ozaveščal o zdravem načinu življenja in izvajal številne meritve, Zavod Vozim pa je kolesarje in druge zbrane povezal tudi z akcijo #MislimVarno, s preventivnimi nasveti za varno kolesarjenje. Odrasli so prisluhnili nasvetom želve Karete Carlette, ki je pozivala k ločevanju odpadkov, in se zabavali ob pogostitvi ter žrebu glavne nagrade - kakovostnega kolesa KTM pokrovitelja Hervis -, ki je šla v roke srečnemu izžrebancu iz Izole.

Naslednje leto bo prireditev 30. septembra v Izoli.

