22. Ljubljanski maraton je pred vrati. Tek na 21 in 42 km se bo začel v nedeljo ob 10.30. Foto: BoBo

Na Ljubljanskem maratonu letos več kot 28 tisoč tekačev

Sejem Tečem uvod v Ljubljanski maraton

26. oktober 2017 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred osrednjim delom 22. Ljubljanskega maratona so na Gospodarskem razstavišču odprli največji tekaški sejem v Sloveniji, sejem Tečem.

Predstavlja se okrog 45 razstavljavcev športne opreme, oblačil in obutve, tekaških prireditev in dogodkov, v spremljevalnem programu pa potekajo različna predavanja.



Na sejmu lahko tekači prevzamejo startne številke. V vseh kategorijah sobotnih in nedeljskih tekov je prijavljenih prek 28.000 tekačev, ki bodo vabljeni na tradicionalno testeninko. Ob predložitvi bona, tega bodo tekači dobili ob predčasnem prevzemu startne številke, bodo lahko udeleženci maratona testenine poskušali v soboto med 13. in 20. uro v Srebrni dvorani Gospodarskega razstavišča, v okviru katere bo tudi predstavitev elitnih tekačev.

Uradno odprtje maratona bo v soboto ob 18. uri v Marmorni dvorani. Osrednji del največje tekaške prireditve v Sloveniji bo v nedeljo, ko se bo tek na 10 km začel ob 8.30, teka na 21 in 42 kilometrov (ta bo štel tudi za državno prvenstvo), pa ob 10.30.

V soboto bo potekalo prvenstvo Slovenije v uličnem teku za osnovne (2 km) in srednje šole (3,5 km). V soboto bodo pripravili tudi promocijski tek (600 m in 1600 m), Lumpi tek za najmlajše (200 m) in Fun tek (3,5 km).

Vse osrednje nedeljske tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo, cilj bo na Kongresnem trgu. Proga maratona bo potekala v središču mesta in njegovi okolici, četrtič pa bo preizkušnja na najdaljši razdalji potekala v enem samem krogu.

Zapore cest zaradi maratona v nekaterih delih slovenske prestolnice potekajo že od danes, največ pa jih bo v nedeljo.

