Prvi majski konec tedna tradicionalni pohod po Poti ob žici

Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji

30. april 2018 ob 08:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani bo od 3. do 5. maja potekal 62. pohod po Poti ob žici, ki so jo postavili naprej italijanski, potem pa nemški okupatorji med drugo svetovno vojno.

Lani so udeleženci, v vseh dnevih jih je bilo na različnih rekreativnih prireditvah več kot 40.000, sklenili živi obroč, kar bodo letos pripravili 5. maja točno ob 12.00. Rekreativna prireditev Pohod po Poti ob žici vsako leto poteka od četrtka do sobote pred 9. majem, ko v Ljubljani praznujejo mestni praznik, Evropa pa obeležuje konec druge svetovne vojne. Pohod poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli slovenske prestolnice. V četrtek bodo pohod kot običajno odprli otroci iz ljubljanskih vrtcev. V petek se bodo nadaljevali pohodi šolarjev osnovnih šol in dijakov srednjih šol.

Prireditev velja za eno največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji. Je pa tudi enkratna in svojevrstna. Kot osrednji del ob sobotah poleg pohoda poteka tek trojk, ki nima neposrednega tekmovalnega pomena in primerjave v svetovnem ali evropskem merilu. Ključno pri teku trojk je sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji oziroma najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni čas trojke.

"Žigi za opravljen pohod bodo na voljo ob sami poti in si jih bodo lahko udeleženci sami udarili v kontrolne kartončke ali pa jih bodo posneli s pametnimi telefoni. Skušali bomo pripraviti prireditev brez odpadkov. Lani smo vpeljali piknike ob progi, tudi letos bo tako, na voljo bo tudi voda, vendar ne v plastenkah," je novosti predstavil vodja prireditve Gojko Zalokar.

Prijave na pohod niso potrebne, udeleženci plačajo le za žig, dobijo pa tudi spominske majice. Udeleženci se od šeste ure naprej registrirajo na vhodnih kontrolnih točkah Vič, Šiška, Bežigrad, Jarše, Polje, Fužine, Rudnik in Livada, kjer dobijo kontrolne kartončke, s katerimi pri naslednjih točkah zbirajo žige. Cilji so odprti do 17.00, vsak prehodi razdaljo po želji, tisti, ki opravijo celotno pot v dolžini 35 km, pa dobijo posebno kolajno. Sklepno dogajanje bo tudi letos na Kongresnem trgu. V kulturnem programu bodo tradicionalno nastopili pevci Partizanskega pevskega zbora, ob koncu pa bosta koncert pripravila še Nipke in Trkaj.

Domen Hafner, Urban Jereb in Gregor Kustec so lani v teku trojk zmagali na 29 km v moški konkurenci (1:48:40). V ženskih trojkah so slavile Jerica Kravos, Monika Bajc in Klementina Lemut (2:18:33), med mešanimi trojkami pa so bili na najdaljši razdalji najboljši Tomaž Ferjančič, Petra Tratnik in Kristjan Ipavec (2:00:32). Na 12,5 km so v članski kategoriji slavili Gašper Bregar, Miran Cvet in Timotej Bečan (43:25), med ženskami Jana Kotar Ilijaš, Nataša Prašnikar in Kristina Bele (56:541), med mešanimi trojkami pa so bili prvi Matic Praznik, Sara Jaklič in Bashir Rezai (47:92).

T. J.