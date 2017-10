Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rekreacije se je treba lotiti preudarno, sicer imamo lahko zdravstvene težave. Foto: treningteka.com Dodaj v

S kavča na ironman, to lahko pomeni resne težave

Rekreacije se je treba lotiti zmerno

18. oktober 2017 ob 11:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

S povprečnim Slovencem je tako: do 30. ali 35. leta še gre, potem ugotovi, da se na različnih delih telesa nabira maščoba, okrog 40. ali 45. leta ga začne boleti hrbet in takrat se začne ukvarjati s športom.

Tako je v rubriki Minute za rekreacijo na Radiu Slovenija razmišljala nekdanja vrhunska atletinja Brigita Langerholc, ki svetuje predvsem zmernost: "Večina jih izbere tek, morda plavanje, smučanje, tek na smučeh, pohodništvo ... Dajmo se športov lotit zmerno. Prepogosto se zgodi, da nekdo preteče 10 km, naslednje leto že 21, potem pravi maraton. Ni problem, če si bil prej športnik vse življenje in bi se do 40. leta z rekreacijo ukvarjal od dva- do trikrat tedensko. Če pa vstaneš s kavča, prej nisi športal, nisi imel rad telovadbe in greš na 21 km ali celo preskočiš na triatlon ironman, lahko to pripelje do resnih zdravstvenih težav."



"Ne priporočam tega. Še ko sem šla sama na 21 kilometrov in nisem bila najbolje fizično pripravljena, sem imela na koncu izjemno boleče noge, pa sem atletiko trenirala vse življenje. Priporočam zmernost. Ko začutite, da nekaj osvojite, počasi vse skupaj nadgradite."

T. O.