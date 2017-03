Celje kot dobro naoljen stroj zmlelo nemške prvake

Odločitev o osmini finala bo padla v Zagrebu

2. marec 2017 ob 18:06,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 20:27

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so z morda najboljšo predstavo v sezoni v 13. krogu Lige prvakov razbili Rhein Neckar Löwen s 37:31.

Pivovarji so dobro odprli tekmo. Odločno in čvrsto so zaigrali v obrambi, v napadu pa razigrano in poletno. Tako je po zadetku Mihe Zarabca v 12. minuti semafor kazal prvič +3 (9:6).

Sanjski prvi polčas Celjanov

Gostje so vzeli minuto odmora, ki pa jim ni pomagala. Razpoloženi Borut Mačkovšek je namreč v 15. minuti s svojim petim golom povišal na 13:9 v 15. minuti. Malo kasneje je Blaž Janc zabil za 14:9. Semafor je +5 kazal tudi po zadetku Kristjana Bećirija 16:11. A to še ni bilo vse. Zarabec je v 25. minuti zabil za 17:11, Luka Žvižej pa iz protinapada za 18:11 v 26. minuti. Gostje so bili v napadu ob čvrsti in gibljivi celjski obrambi 6-0 dokaj nemočni. Janc je na začetku zadnje minute povišal na 20:13. Mačkovšek (5 golov) in Janc (4) sta bila najboljša strelca prvega polčasa. Dobro je svoje delo opravil tudi vratar Urban Lesjak.

Pivovarji Nemcem niso dali dihati

Celjani na začetku drugega polčasa niso popuščali. Mačkovšek je s svojim šestim golom v 34. minuti poskrbel za 22:15. Gostje so se nato približali na -4 (22:18), a so domači odbili napad in po dveh zaporednih golih Žige Mlakarja povedli s 26:21. Nezadovoljni gostujoči trener Nicolaj Jacobsen je svoje varovance poklical k sebi. Ni jim pomagala. Zarabec je z dvema zaporednima goloma poskrbel, da je semafor v 45. minuti kazal 28:22. Celjani so v vseh elementih igre gospodarili na parketu dvorane Zlatorog. In ko je Zarabec po obrambi Lesjaka zadel čez vso igrišče za 30:23, je že zadišalo po celjski zmagi. Malo kasneje je Mačkovšek z devetih metrov dosegel svoj deveti gol za 32:26, Janc pa je dve ukradeni žogi spremenil v zadetka v prazna vrata za 34:26 v 54. minuti. Nemci so bili razbiti, tekma pa odločena. Slavje na tribunah Zlatoroga se je lahko začelo.

Odločitev 9. marca v Zagrebu

Celjani so tako naredili velik korak proti osmini finala, katero pa bodo morali potrditi na zadnji tekmi v Zagrebu, kjer bodo gostovali 9. marca. Zagrebčani v soboto gostujejo v Szegedu. Če bo Zagreb izgubil v Szegedu, potem bodo pivovarji branili prednost dveh točk (9:7) in dveh golov s prve tekme (30:28).

LIGA PRVAKOV

13. KROG, skupina A

Četrtek:

KADETTEN - VESZPREM

Petek:

FLENSBURG - BJERRINGBRO

Sobota:

KIEL - BARCELONA

WISLA PLOCK - PSG

Vrstni red: Barcelona 22, PSG 20, Veszprem 14, Flensburg in Kiel po 11, Wisla Plock 8, Bjerringbro 6, Kadetten 2.

Skupina B

CELJE PL - RHEIN NECKAR 37:31 (20:13)

Sobota:

PICK SZEGED - ZAGREB

KRISTIANSTAD - KIELCE

MEŠKOV BREST - VARDAR

Vrstni red: Vardar 18, Rhein Neckar 17, Kielce 16, Pick Szeged 13, Meškov Brest 12, Celje PL 9, Zagreb 7, Kristianstad 6 točk.

Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.



KONČNICA ZA OSMINO FINALA (skupini C in D)



Sobota:

MOTOR ZAPOROŽJE - MONTPELLIER



Nedelja:

NATURHOUSE LA RIOJA - NANTES



Povratni tekmi bosta 11. marca. Zmagovalca dvobojev se uvrstita v osmino finala.

A. V.