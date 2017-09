Celjski rokometaši brez točk v Ligi prvakov, tokrat boljši Danci

Žiga Mlakar je dosegel 14 zadetkov

24. september 2017 ob 16:41,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašem Celja PL ni uspelo osvojiti prvih točk v letošnji Ligi prvakov na gostovanju pri Aalborgu, danski prvak je bil od slovenskega boljši z 32:30.

Aalborg je bil za Celje prevelik zalogaj, celjska zasedba pa je po uvodnem porazu na domačem igrišču proti madžarskemu Veszpremu še drugič zaporedoma ostala praznih rok v elitni skupini Lige prvakov.

Celjska ekipa je srečanje začela odlično, narekovali so igro, v 14. minuti so si priigrali že štiri gole naskoka (8:4). Nato so sledile slabe minute varovancev Branka Tamšeta, kar šest minut niso dosegli gola. Danci so izkoristili napake Celjanov, v 25. minuti so izenačili na 11:11, nato pa so prešli tudi v vodstvo, ki so ga do odhoda na odmor povečali na +2 (15:13).

Po vrnitvi s polčasa so Celjani spet bolje zaigrali - Dance so z delnim izidom 3:0 ujeli in celo prešli v vodstvo (15:16). Z dobro igro v obrambi so povsem onemogočili danske rokometaše, ki so prvi gol dosegli šele v šesti minuti nadaljevanja, vmes pa je posredoval tudi njihov trener in zahteval minuto odmora.

V prvi polovici prvega polčasa je bila tekma povsem odprta, slovenski prvaki so vseskozi dihali za ovratnik domači zasedbi, v 43. minuti pa so malenkostno popustili in zaostali za dva gola (23:21). Danci so na krilih domačih navijačev prišli do najvišje prednosti na tekmi (24:21).

A slovenski prvak se ni predal, v 50. minuti se je znova približal na gol zaostanka (26:27), v nadaljevanju pa zaigral še bolj udarno in v 55. minuti po golu Suholežnika izenačil (28:28). Robustni krožni napadalec je v naslednji obrambni akciji prejel rdeči karton po tretji dvominutni izključitvi, Danci so jim v 58. minuti znova ušli na dva gola (31:29), tega primanjkljaja pa v izdihljajih tekme niso več zmogli nadoknaditi. Dobro minuto pred koncem je Žiga Mlakar s svojim 14. golom znižal na 31:30, a je na koncu še en gol dosegel Jesper Pedersen.

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 30. septembra, gostila poljsko ekipo Vive Kielce, kjer kjer igrajo trije slovenski rokometaši: Uroš Zorman, Dean Bombač in Blaž Janc.

Drugi slovenski predstavniki, rokometaši velenjskega Gorenja so včeraj slavili pri Dinamu iz Bukarešte (26:27), s čimer nadaljujejo zmagovit uvod v Ligo prvakov. Več o tekmi Velenjčanov si lahko preberete tukaj.

LIGA PRVAKOV, 2. KROG

Skupina B

AALBORG - CELJE PL

32:30 (15:13)

Aalborg: Aggefors, S. Pedersen, Smarason 2, P. Larsen 8, Barthold 1, M. Larsen, Hassellund, Hald Jensen 1, M. Jensen 2, A. Jensen 3, Ellebaek 4, Jotić, Atlason, J. Pedersen 6, Antonsen, Juul-Lassen 5.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus 1, Razgor, Suholežnik 1, Marguč 4, Mitrović 3, Kodrin 3, Makuc, Anić, Dušebajev, Mačkovšek 3, Mlakar 14, Bečiri 1.

Sedemmetrovke: 5/3, 2/2.

Izključitve: 6 min; 12 min.

4.200 gledalcev.

PSG - MEŠKOV BREST 32:28 (15:14)

Danes:

KIELCE - KIEL

Odigrano včeraj:

VESZPREM - FLENSBURG 28:27 (15:14)

Vrstni red: Veszprem in PSG 4, Flensburg, Aalborg in Meškov Brest 2, Kielce, Kiel in Celje brez točk.

Skupina A

Odigrano včeraj:

RHEIN NECKAR LÖWEN - WISLA 31:27 (13:13)

VARDAR - NANTES 27:23 (14:10)

BARCELONA - KRISTIANSTAD 31:29 (15:12)

ZAGREB - PICK SZEGED 23:28 (12:17)

Vrstni red: Vardar 4, Barcelona in RNL 3, Pick Szeged in Nantes 2, Zagreb in Kristianstad 1, Wisla brez točk.

Skupina C

ADEMAR LEON - KADETTEN 29:28 (14:13)

Odigrano včeraj:

DINAMO BUKAREŠTA - GORENJE VELENJE 26:27 (10:9)

ELVERUM - SKJERN 27:32 (11:17)

Vrstni red: Skjern in Gorenje 4, Kadetten in Ademar 2, Elverum, Dinamo 0 točk.

Skupina D

METALURG - BEŠIKTAŠ 27:31 (14:14)

Danes:

SPORTING - MOTOR ZAPOROŽJE

Odigrano včeraj:

ČEHOVSKI MEDVEDI - MONTPELLIER

24:28 (13:14)

Vrstni red: Montpellier 4, Zaporožje, Sporting in Bešiktaš 2, Metalurg in Č. medvedi 0.

D. S.