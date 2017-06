Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Blaž Blagotinšek in Laszlo Nagy sta z Veszpremom zasedla tretje mesto. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Čupić v zadnji sekundi zadel za prvi evropski naslov Vardarja

Veszprem zasedel tretje mesto

4. junij 2017 ob 17:58,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 19:49

Köln - MMC RTV SLO

Rokometaši Vardarja so osvojili Ligo prvakov. V finalu so bili s 24:23 boljši od PSG-ja. V boju za tretje mesto je bil Veszprem boljši od Barcelone (34:30).

Večino prvega polčasa so ritem narekovali rokometaši Vardarja in v 20. minuti so povedli za tri gole. Tri minute pred koncem prvega dela jih je PSG ujel, prav ob koncu pa je Luka Stepančić po podaji Nikole Karabatića, ki je pred tem uspešno odigral tudi v obrambi in ukradel žogo, ostal sam in zadel za vodstvo Parižanov.

Zmagovalec bo na prestolu nasledil Kielce, ki so slavile lani. Parižani so v soboto v prvem polfinalu zaključnega turnirja v Kölnu premagali madžarski Veszprem s 27:26 (11:11), makedonski Vardar pa je bil v drugem polfinalu boljši od Barcelone s 26:25 (13:12).

Mali finale se je končal z zmago madžarskega prvaka, ki si je odločilno prednost priigral sredi drugega polčasa. Veszprem je v 47. minuti povedel za pet golov (27:22), lepo zalogo v zadetkih pa zanesljivo zadržal do konca tekme. Od treh slovenskih rokometašev v majici madžarskega prvaka je Dragan Gajić dosegel dva gola, medtem ko se Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč nista vpisala med strelce.

V madžarski ekipi je bil najbolj učinkovit Islandec Aron Palmarsson z osmimi goli, po šest so jih dosegli Španec Cristian Ugalde ter Madžara Laszlo Nagy in Mate Lekai. Pri poražencih je Francoz Timothey N'Guessan dosegel šest zadetkov.

Finale:

PSG - VARDAR

23:24 (12:11)

Tekma za tretje mesto:

VESZPREM - Barcelona

34:30 (18:17)

Palmarsson 8, Lekai, Nagy in Ugalde po 6, Nilsson 5, Gajić 2, Ancsin 1; N'Guessan, Entrerrios in Rivera po 5, Arino 4, Jallouz in Lazarov po 3, Mem, Morros de Argila, Syprzak in Tomas po 1.

