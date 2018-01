Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Luka Cindrić je v prvem polčasu dosegel štiri zadetke. Foto: Reuters Splitska Spaladium Arena, v kateri je prostora za 12 tisoč gledalcev, je seveda spet razprodana. Foto: Reuters Dodaj v

EP v rokometu: Hrvaška - Islandija

Slovenija jutri z Nemčijo

14. januar 2018 ob 18:27,

zadnji poseg: 14. januar 2018 ob 21:26

Split - MMC RTV SLO

Na EP-ju v rokometu so danes na sporedu tekme v predtekmovalnih skupinah A in B. Hrvaška v Splitu igra proti Islandiji, prenos je na TV SLO 2.

Dvoboj se je začel ob 20.30, trenutno spremljamo drugi polčas.

V 24. minuti so si Hrvatje priigrali tri gole prednosti (12:9), ob polčasu pa so vodili za en gol (14:13). Luka Cindrić in Igor Karačić sta dosegla po štiri zadetke.

Obe reprezentanci sta odlično začeli prvenstvo. Hrvaška je za 10 golov razbila Srbijo (a zaradi poškodbe izgubila kapetana Domagoja Duvnjaka, ki bo lahko pomagal šele v morebitnem polfinalu), medtem ko je Islandija presenetila Švedsko.

Švedska je v popoldanski tekmi s 30:25 premagala Srbijo, potem ko je po dobrih osmih minutah že vodila z 8:3. Srbi so se po zadetku najboljšega srbskega strelca Nemanje Ilića (5 golov) deset minut pred koncem približali na dva zadetka (23:21), a za preobrat niso imeli dovolj moči.

V skupini B, ki igra v Poreču, je Francija s 33:26 premagala Avstrijo.

Svetovni podprvaki Norvežani igrajo z Belorusi.

Slovenijo po porazu z Makedonci v ponedeljek ob 18.15 čaka eden od favoritov prvenstva, branilec naslova Nemčija.

SKUPINA A, Split:

SRBIJA - ŠVEDSKA

25:30 (10:16)

Ilić 5, Nenadić 4; Lagergren 5, Ekberg in Nilsson po 4.

Danes ob 20.30:

ISLANDIJA - HRVAŠKA

-:- (14:13)

Lestvica: HRVAŠKA 1 1 0 0 +10 2 ŠVEDSKA 2 1 0 1 +3 2 ISLANDIJA 1 1 0 0 +2 2 SRBIJA 2 0 0 2 -15 0



SKUPINA B, Poreč:

AVSTRIJA - FRANCIJA

26:33 (12:17)

Weber 5, Kandolf 4; N'Guessan 7, Remili, Abalo in Caucheteux po 4.



Danes ob 20.30:

NORVEŠKA - BELORUSIJA

-:- (15:11)

Lestvica: FRANCIJA 2 2 0 0 +8 4 BELORUSIJA 1 1 0 0 +1 2 NORVEŠKA 1 0 0 1 -1 0 AVSTRIJA 2 0 0 2 -8 0

T. O.