Mačkovšek: Smo zmagovalci, in to je tisto, kar me greje pri srcu

Slovenija bo ob 20.30 igrala odločilno tekmo proti Črni gori

17. januar 2018 ob 06:29

Zagreb - MMC RTV SLO

"Tako kot proti Nemcem moramo tudi proti Črnogorcem začeti agresivno v obrambi," o receptu za uspeh na sredini tekmi za "biti ali ne biti" proti Črni gori pravi slovenski rokometni reprezentant Borut Mačkovšek.

203 cm visok Izolan, ki igra na položaju levega zunanjega, bo v napadu eden najmočnejših adutov med varovanci Veselina Vujovića, ki bi jim za preboj v drugi del zadoščal tudi remi: "Načrt je samo eden. Upam, da se bomo motivirali tako kot proti Nemcem. Moramo začeti agresivno v obrambi, in če bomo tako igrali, potem uspeh ne bi smel biti vprašljiv. Možnost je samo zmaga."

Prenos tekme se bo s studijskim delom na TVS 2 in na MMC-ju začel ob 20.00.



Tekme z Nemci ne bom nikoli pozabil

Mačkovšek se ne želi obremenjevati s stvarmi, na katere ne more vplivati. "Moramo se osredotočiti na to, kar lahko spremenimo. To pa je na svojo igro, samozavest in motivacijo. Vse, kar se dogaja zunaj igrišča, bi nas moralo še bolj združiti. Da se še bolj borimo zase, za vse navijače, ki so včeraj pričarali vrhunsko vzdušje, in za vso Slovenijo, ki nas spremlja pred zasloni. Nikoli ne bom pozabil tekme z Nemci, ker smo bili dejansko boljši. Mi smo zmagovalci tekme, in to je tisto, kar me greje pri srcu. Sam sem zadovoljen, da sem odigral dobro v napadu, da sem dvignil strelsko formo. Upam, da se ne bo ustavila, ampak se bo stopnjevala. Upam, da bomo pokazali tisto igro v obrambi, ko smo bili res kompaktni, s tako obrambo lahko tudi v napadu lažje igraš, ko veš, da so nasprotniki nemočni."

Blagotinšek: Borimo se za Slovenijo

Ključni mož slovenske obrambe bo tudi proti Črnogorcem 202 cm visok krožni napadalec Blaž Blagotinšek, ki je na kontroverzni tekmi z Nemci prejel rdeči karton, a bo lahko zaigral, saj EHF proti njemu ni sprožil dodatnih disciplinskih ukrepov. "Čaka nas najpomembnejša tekma na evropskem prvenstvu. Vemo, da ne bo lahka. Črna gora se je z Makedonijo enakovredno kosala do 50. minute. Imajo dobre posameznike, so dober tim, ampak mislim, da s tako obrambo, igro, željo in motivacijo, kot smo jo prikazali proti Nemcem, jo bomo premagali. Verjamem v nas, v fante. Z dogajanjem zunaj igrišča naj se ukvarjajo drugi, mi se s tem ne obremenjujemo. Mi smo tukaj, da igramo rokomet, da se borimo za Slovenijo. Dal bom vse, da pridemo naprej in da pokažemo čim boljše igro tudi v nadaljevanju," je napovedal Blagotinšek.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1