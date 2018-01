Pungartnik: Pričakujem težko tekmo, a Slovenija je boljša od Makedonije

Ključ do zmage je hitra igra

13. januar 2018 ob 09:26

Zagreb - MMC RTV SLO

"Slovenija je že večkrat dokazala, da je močnejša od Makedonije. In tudi v Zagrebu morajo to potrditi," pred tekmo slovenskih rokometašev z Makedonci pravi Roman Pungartnik, dolgoletni slovenski reprezentant, med evropskim prvenstvom pa strokovni komentator na TV Slovenija.

"Prva tekma je vedno najtežja. Vemo, da so Makedonci malo težkokategorniki, če jih lahko tako imenujemo. Torej, imajo tudi kakšen kilogram preveč, tako da se bodo hitreje utrudili. A na prvo tekmo bodo gotovo maksimalno pripravljeni. Imajo tudi novega trenerja, ki goji malo drugačen slog igre kot prejšnji Lino Červar. Spomnimo, na zadnjem prvenstvu smo jih gladko premagali. Tu bo gotovo drugače. Tako kot Slovenci bodo imeli veliko podpore tudi s tribun. Vemo, da so makedonski navijači vročekrvni. Čaka nas težka tekma, a upam si trditi, da je Slovenija boljša. To je pokazala že večkrat na medsebojnih tekmah. In tudi tukaj mora to potrditi in z zmago v drugi del prenesti čim več točk," pravi Pungartnik.

Zmaguje hitra igra. Slovenija ima hitre igralce.

In nadaljuje: "Zagotovo bodo Makedonci poskušali s počasnejšo igro, ker se ve, da ima Slovenija hitre igralce, zato nas bodo poskušali malo umiriti. Na drugi strani pa sem prepričan, da bo trener Raul pripravil tudi kakšno drugačno taktično varianto. Ve se, da so Makedonci močni v obrambi. Hkrati pa imajo par posameznikov, ki so zelo kakovostni v napadu. Mislim, da mi ni treba izgubljati besed o Kirilu Lazarovu. Potem je tu krilni igralec Manaskov, ki je zelo dober eksekutor. Filip Taleski se zelo dobro razvija v Bundesligi. Tudi Filip Kuzmanovski je potencial. Tako da tudi oni imajo svoje adute, s katerimi bodo poskušali v določenih trenutkih s hitro igro. Kajti hitra igra zmaguje. Zdaj pa je vprašanje, kdo bo vzdržal dlje v tem ritmu, Makedonija ali Slovenija."

Slovenija ni bila nikoli odvisna od enega posameznika

Koliko se bodo poznale poškodbe Sloveniji? "Ne smemo si zatiskati oči, da to ni nič. Po drugi strani pa moramo razmišljati, da so v športu sestavni del tudi poškodbe. To se je zgodilo in je treba odmisliti. Hvala Bogu, da ima Slovenija takšno širino v igralskem kadru. Jaz sem prepričan, da bodo vsi igralci, ki jih je selektor poklical, upravičili svojo vlogo. Slovenija ni bila nikoli odvisna od enega posameznika. Vedno je bil kolektiv, ki je koga vrgel ven. Je pa res, da bo Gabra in Dolenca v nekaterih elementih težko nadomestiti. Je pa kolektiv tisti, ki mora te luknje zakrpati. Če pogledamo po konstituciji, sta lahko Matic Suholežnik in Igor Žabič enakovredni zamenjavi za Mateja Gabra. Blagotinšek bo prevzel vlogo Gabra, to je vodje v obrambi, Suholežnik in Žabič bosta pa zraven. Mogoče je najbolj hendikepirana desna stran, a tudi Žiga Mlakar je kazal dobre predstave v klubu. Zakaj ne bi verjeli, da bo to pokazal tudi v reprezentanci," je optimističen Pungartnik.

Hrvatom bi se moralo za zlato vse uskladiti

Favoriti? "Nič novega ne bom povedal, če bom rekel, da so to Francozi. Njim ob bok bi postavil Dance, ki so na zadnji pripravljalni tekmi premagali Francoze. Hrvate tudi, ker vemo, da še nimajo zlate medalje z evropskega prvenstva. Čeprav jaz jih vidim v polfinalu, nato pa bi se moralo vse poklopiti, da bi vzeli zlato medaljo. Špance je treba prišteti zraven. Tudi Nemce, ki so evropski prvaki. Čeprav Nemci prihajajo tiho in pravijo, da bodo šli tekmo za tekmo. Radi bi v drugi del odnesli štiri točke, kar bi pomenilo lažjo pot do polfinala. So pa gostitelji naslednjega svetovnega prvenstva in bodo želeli narediti dobro reklamo. Norvežani so tisti, ki so na zadnjih dveh prvenstvih visoko kotirali. Potem pa sledijo presenečenja, med katerimi bi bila lahko tudi Slovenija, če se bodo stvari ujele. In tudi Madžari, ki imajo novega trenerja, se lahko vmešajo v boj za med prvih šest," zaključuje Pungartnik.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1