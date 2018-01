Slovenci odločeni, da bodo soboto naredili za dober dan

Prenos tekme od 19.00 naprej na TVS 2 in na MMC-ju

12. januar 2018 ob 21:24

Zagreb - MMC RTV SLO

"Komaj čakamo tekmo. Vzdušje je odlično. Pozitivno smo usmerjeni in merimo na prvo zmago," pravi slovenski rokometaš Borut Mačkovšek, ki skupaj z reprezentančnimi kolegi mirno, samozavestno in osredotočeno pričakuje sobotni "ognjeni krst" proti Makedoniji.

204 cm visoki levi zunanji poudarja, da morajo nasprotnikom vsiliti hiter tempo igre, saj Slovenci lahko tečejo več kot Makedonci: "Naš načrt je, da igramo hiter rokomet, poskušamo preteči nasprotnika. Tu smo najboljši. Mislim, da smo fizično dobro pripravljeni, da lahko narekujemo hiter tempo igre in držimo trdno obrambo. Dobro se razumemo. Tudi vse poškodbe, ki so nas doletele, v nas niso vnesle dvoma."



Vujović: Na igrišče s karakterjem in hrabrostjo

Selektor Veselin Vujović izpostavlja, da če kdo, potem on pozna Makedonijo, zato ga njegov kolega na makedonski klopi Španec Raul Gonzalez ne more presenetiti. "Naj poskusijo zmagati, a mi jim ne bomo dovolili. Ko na igrišče pridete z mentaliteto, karakterjem in hrabrostjo, vse druge taktike padejo v vodo. Mi smo pripravljeni na vse. Če kdo pozna Makedonijo, potem sem to jaz. Kaj lahko spremeni Raul v nekaj mesecih, bomo videli. Rad bi videl to čudo. Zaradi mene so lahko tudi oni favoriti. In bom potem zadovoljen, da bomo mi zmagali in tako napravili presenečenje. Kakor koli, igrišče bo pokazalo, kako in kaj. Dvoboj bo potekal tako na tribunah kot tudi na parketu. Prepričan sem, da bodo naši navijači zmagali. In če bodo naši zmagali na tribunah, potem bomo tudi mi na parketu. Pričakujem dober dan. Dan za dober začetek. Od svoje strategije, logike ne odstopam. Smo mirni, vemo, koliko zmoremo, tako da upam, da bomo dobro začeli to evropsko prvenstvo," napoveduje Vujović, ki bo lahko računal tudi na kapetana Vida Kavtičnika.

Skok: Pozitivno in brez strahu

Za vratarja Matevža Skoka, ki je član Zagreba, bo tekma v Areni skorajda domača. "Pozitivno gremo v tekmo, brez strahu, napetosti. Srečanje je velikega pomena za nas. Moramo iti na zmago, s katero bi potem lahko mirno nadaljevali prvenstvo. S poškodovanimi igralci smo izgubili izkušenost, a hitrosti in naše igre zagotovo ne. Staviti moramo na našo hitrost, fanatičnost in na naše navijače, ki jih bo ogromno," pravi Skok.



Zarabec: Makedonci z nami ne morejo teči

Organizacija slovenske igre bo poleg Marka Bezjaka tudi v rokah Mihe Zarabca. Kakšen je torej načrt? "Načrt je čisto preprost. Treba se je čim prej otresti treme, ki jo bomo na začetku vsekakor imeli, saj je za marsikoga to prvo veliko tekmovanje. Čim bolj moramo uživati v rokometu. Imamo kondicijo, lahko tečemo, prepričan sem, da Makedonci z nami ne morejo teči. To je naša prednost. Danes je bilo kar sproščeno, k čemur je pripomogla tudi vožnja z vlakom, ko smo se tudi malo šalili. A ko smo prišli v hotel, smo se hitro zresnili. Videli smo druge ekipe. Takoj te prime, komaj čakaš, da začneš to prvenstvo. Še zadnji trening, potem pa na juriš," je sklenil Zarabec.

Zmagi Slovenije v Franciji in Katarju

Slovenci so proti Makedoniji dobili zadnji dve medsebojni tekmi na velikih tekmovanjih. Na svetovnem prvenstvu v Franciji pred letom dni je bilo 29:22, leta 2015 v Katarju pa 30:28.

Prenos tekme iz zagrebške Arene, ki se bo začela ob 19.30, se bo s studijskim programom na TVS 2 in na MMC-ju začel že pol ure prej, torej ob 19.00.

Nekaj utrinkov s petkovega treninga si oglejte v spodnji galeriji.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1