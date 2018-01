Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Luka Stepančić je pet od svojih šestih zadetkov dosegel v prvem polčasu. Foto: EPA VIDEO Hrvaška že na začetku 2.... VIDEO Šerbec: Vujo pozna Makedo... Dodaj v

Splitska fešta uspela: Srbija nemočna proti Hrvaški

Francozi boljši od Norvežanov, Švedom ni uspel preobrat

12. januar 2018 ob 18:23,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 22:29

Split - MMC RTV SLO

Hrvaška, gostitelj 13. evropskega prvenstva v rokometu, se je za uvod v Splitu kar malo poigravala s Srbijo in zmagala z 32:22.

Selektor Lino Červar, ki potrebuje le še evropski naslov, je bil lahko zelo zadovoljen s predstavo svojih varovancev, ki so pred glasnimi navijači vseh 60 minut narekovali oster ritem in Srbom niso pustili dihati. Vratar Mirko Alilović je bil razpoložen od prve minute, Luka Cindrić je zadeval in razigraval soigralce. Po 30 minutah je bilo 14:9, potem ko je prav na koncu polčasa iz težkega položaja zadel Luka Stepančić, s petimi goli najboljši strelec polčasa.

Alilovića izbrali za igralca tekme

V 34. minuti je Stepančić, igralec PSG-ja, zadel za 17:11, Srbi pa niso imeli pravega odgovora in se jim na manj kot pet golov ni uspelo približati. Prav ob koncu tekme je razlika dosegla deset golov. Najboljši igralec tekme je bil Mirko Alilović, najboljša strelca pa sta bila s po šestimi goli Stepančić in Manuel Štrlek.

Predtekmovalna skupina A je najprej ponudila obračun Švedske in Islandije. Že ob polčasu so Islandci vodili s 15:8, na koncu pa zmagali s 26:24.

Guigou Francozom prinesel dve točki

V skupini B sta se v Poreču najprej pomerili reprezentanci Avstrije in Belorusije (za gol so bili boljši Belorusi), v ponovitvi finala lanskega svetovnega prvenstva pa so Francozi z 32:31 ugnali Norvežane. Odločilni zadetek je 33 sekund pred koncem dosegel Michael Guigou. Prvi strelec obračuna je bil z osmimi goli Kentin Mahe.

Slovenija, ki igra v skupini C (v nadaljnje tekmovanje vodijo prva tri mesta), se bo za uvod v soboto ob 19.30 v Zagrebu pomerila z Makedonijo. Kapetan Vid Kavtičnik je pozdravil poškodbo roke in bo lahko igral.

EP v rokometu, skupina A, Split:

ŠVEDSKA - ISLANDIJA

24:26 (8:15)

Gottfridsson 6, Jeppson 4; Gudmundsson 7, Karason, B. M. Gunnarsson in Sigurdsson po 5.

HRVAŠKA - SRBIJA

32:22 (14:9)

Stepančić in Štrlek po 6, Horvat in Cindrić po 4; Nenadić 6, Zelenović 5.



Skupina B, Poreč:

BELORUSIJA - AVSTRIJA

27:26 (14:12)

Kuleš 7; Bilyk 8.

FRANCIJA - NORVEŠKA

32:31 (15:17)

Mahe 8, Guigou 5; Tonnesen 7, Bjornsen 6.

T. O.