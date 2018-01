Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Žiga Mlakar je zadel za najvišjo prednost Slovenije na tekmi (+8). Foto: www.alesfevzer.com V obeh tekmah je odločila borba in želja po dokazovanju, tega pa je bilo več na naši strani. V naši igri je bilo še vedno nekaj napak, ki jih moramo odpraviti do tekme z Makedonijo. Niko Medved, levo krilo Slovenski selektor Veselin Vujović je bil zelo nezadovoljen z igro svojih varovancev v prvem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci v drugem polčasu prevelik zalogaj za Srbe

Varovanci Veselina Vujovića bodo na EP odpotovali v petek

10. januar 2018 ob 17:53,

zadnji poseg: 10. januar 2018 ob 20:08

Velenje - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so dobili zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom letošnjega evropskega prvenstva na Hrvaškem. V Velenju so s 33:25 premagali Srbijo.

Varovanci Veselina Vujovića v prvem polčasu niso igrali najbolje, v obrambi so nasprotniku puščali preveč prostora, v napadu so zgrešili precej metov.

Njihova igra se je izdatno popravila v nadaljevanju, zlasti v drugi polovici drugega polčasa, ko so goste nadigrali v vseh elementih igre.

Minimalna prednost Srbov ob polčasu

Prvi polčas je bil izjemno izenačen, slovenskim rokometašem je manjkala agresivnost v obrambi, puščali so preveč prostora nasprotniku, ki je dosegal lahke strele znotraj devetih metrov, v napadu so zgrešili precej metov. Ob vodstvu z 10:9 so Srbi nato dosegli dva zaporedna zadetka in povedli prvič po uvodu tekme, ko so dosegli tudi prvi zadetek na tekmi. Prednost je hitro narasla na +2, za 13:15 je z "bombo" z devetih metrov poskrbel Milan Jovanović, izid ob polčasu je postavil Nejc Cehte (14:15).

Odlično nadaljevanja Slovencev

Vujovićevi izbranci so drugi polčas - Srbi so igrali brez izključenih Nemanje Obradovića in Rastka Stojkovića - začeli odlično. Z delnim izidom 3:0 so obrnili izid sebi v prid (17:15), z dvema obrambama v zaporednih napadih Srbov se je izkazal tudi vratar Urh Kastelic. Po golu Nika Medveda iz protinapada za +3 (19:16) je srbski selektor Jovica Cvetković zahteval minuto odmora. Igra njegovih varovancev se ni pretirano popravila, kapetan Gorenja je bil še naprej nerešljiva uganka na krilu za srbske rokometaše, tekma je bila tako rekoč odločena, najvišjo prednost je iz protinapada v 59. minuti z zadnjim zadetkom obračuna postavil Žiga Mlakar (33:25).

Na prvenstvo bodo odpotovali v petek

Slovenci se bodo na evropsko prvenstvo odpravili v petek. V prvem delu v Zagrebu jih čakajo tekme z Nemčijo, Makedonijo in Črno goro, če se uvrstijo v drugi del, pa nato v Varaždinu še tekme z najboljšimi tremi izbranimi ekipami iz skupine D, kjer nastopajo Danska, Španija, Madžarska in Češka.

Pripravljalna tekma, Velenje

SLOVENIJA - SRBIJA 33:25 (14:15)

Marguč (1) in Janc po 4, Cingesar, Henigman, Medved in Mlakar po 3, Bezjak, Blagotinšek, Grebenc, Mačkovšek in Zarabec po 2, Barišić, Cehte in Potočnik po 1; Zelenović 6, Obradović 5 ...

Sedemmetrovke: 1/2; 1/1

Izključitve: 8 min; 12 min

Rdeči karton: /; /

VIDEO Bezjak: Zmaga je tu, na koncu tudi lepa razlika

Mitja Lisjak