Po Poteku in Gabru za EP odpisan tudi Dolenec

Vprašljiv je tudi nastop Vida Kavtičnika

9. januar 2018 ob 15:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca je pred odhodom na evropsko prvenstvo doživela nov udarec. Ostala je še brez Jureta Dolenca, ki po operaciji kolena še ni pripravljen na največje napore.

29-letni rokometaš Barcelone je na začetku novembra prestal nujno operacijo meniskusa, zaradi česar je bil njegov nastop na evropskem prvenstvu vprašljiv od prvega dne. Dolenec je takoj po operaciji začel intenzivno rehabilitacijo, ki je vključevala naporne treninge in številne terapije, od prvega dne pa je bil tudi na reprezentančnih pripravah, na katerih je skupaj z zdravniško-terapevtsko službo naredil vse, da bi bil pripravljen za nastop na Hrvaškem.

Kljub velikim naporom so izvidi pregledov, ki jih je v ponedeljek opravil v Barceloni, pokazali, da koleno še ni popolnoma pozdravljeno in da bi igranje na evropskem prvenstvu pomenilo preveliko tveganje. S tem so se strinjali tako slovenski kot španski zdravniki.

"Prve ocene po operaciji so bile, da bom za okrevanje potreboval približno tri mesece, zaradi česar smo takoj iskali dodatne rešitve, s katerimi bi bil čas rehabilitacije krajši. Na pregledu v Barceloni so zdravniki ugotovili, reprezentančna zdravstvena služba pa to tudi potrdila, da je stanje kolena boljše od pričakovanega, ni pa še v tako dobrem stanju, da bi lahko igral na visoki ravni, zaradi česar bom moral, na žalost, to evropsko prvenstvo izpustiti. Zelo sem razočaran, saj ne vem, ali bom imel še kdaj priložnost igrati na takem turnirju tako blizu Slovenije in pred tako velikim številom naših navijačev. Verjamem, da bodo fantje igrali zelo dobro, in želim, da jih Slovenci podprejo v čim večjem številu," je povedal Dolenec.

Razočaran je tudi selektor Veselin Vujović: "Bali smo se, da Jure Dolenec ne bo pripravljen na evropsko prvenstvo, in to se je zdaj tudi zgodilo. Gre za veliko izgubo za našo reprezentanco, imajo pa zdaj mlajši igralci priložnost, da se dokažejo in pokažejo, da imajo moč ter voljo na čim boljši način nadomestiti Dolenčevo odsotnost. Ob tem tudi pričakujemo, da bo stanje Vida Kavtičnika boljše in da bo lahko zaigral na prvenstvu. Časa za slabo voljo nimamo, vedno smo pripravljeni za boj in videli bomo, kam nas bo to poneslo."

Že pred tem sta zaradi poškodb odpadla Vid Poteko in Matej Gaber.

R. K.