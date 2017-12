Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Po tretjem mestu na januarskem svetovnem prvenstvu v Franciji se slovenski rokometaši tudi na evropsko prvenstvo odpravljajo z visokimi cilji. Foto: BoBo Sorodne novice Vujovićev širši seznam z Bombačem, a brez Poteka Dodaj v

Znanih 21 rokometašev za "misijo Hrvaška"; Dolenec in Henigman bijeta bitko s časom

Slovenci bodo odigrali tri pripravljalne tekme

15. december 2017 ob 12:04,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović je objavil spisek 21 igralcev, ki bodo 26. decembra v Zrečah začeli priprave pred januarskim evropskim prvenstvom na Hrvaškem.

S prvotnega seznama 28 so odpadli Dean Bombač (Kielce), Klemen Ferlin (Gorenje), Gregor Potočnik (Gorenje), Mario Šoštarič (Pick Szeged), Aleks Vlah (Koper), Matic Verdinek (Gorenje) in Matic Suholežnik (Celje PL). Že prej je Vujović zaradi poškodb prečrtal v zadnjih letih standardna reprezentanta Davida Miklavčiča (Zagreb) in Vida Poteka (Meškov Brest).

"Dolenec okreva hitrejše od pričakovanj. Ima veliko željo, da bi zaigral na evropskem prvenstvu. Tudi poškodba Henigmana je takšna, da bi se lahko vrnil pravočasno. Upamo, da jima uspe. Imamo atmosfero in kemijo, ohranili smo okostje ekipe iz Francije. Spremembe so minimalne in to je naše prednost," je dejal selektor Vujović.

Enkrat proti Iranu, dvakrat s Srbijo

Reprezentanca se bo zbrala 26. decembra v Zrečah, kjer bo ostala vse do odhoda na Hrvaško. Slovenci bodo odigrali tri pripravljalne tekme, in sicer 4. januarja proti Iranu (Dol pri Hrastniku), 9. (Murska Sobota) in 10. (Velenje) januarja pa še dve tekmi proti Srbiji. Na evropsko prvenstvo bo 12. januarja zjutraj odpotovalo 16 rokometašev.

Za uvod 13. januarja proti Makedoniji

Slovenija bo v prvem delu prvenstva igrala v skupini C, kjer bodo v Zagrebu njeni nasprotniki Makedonija (13. januar), Nemčija (15. januar) in Črna gora (17. januar). V drugi del, ki bo v Varaždinu, napredujejo najboljše tri reprezentance.

SEZNAM ZA PRIPRAVE

Vratarji: Urh Kastelic (Zagreb), Urban Lesjak (Celje PL) in Matevž Skok (Zagreb);

Desna krila: Blaž Janc (Kielce) in Gašper Marguč (Veszprem);

Desni zunanji: Nejc Cehte (Gorenje), Jure Dolenec (Barcelona), Vid Kavtičnik (Montpellier) in Žiga Mlakar (Celje PL);

Srednji zunanji: Marko Bezjak (Magdeburg), Patrik Leban (Nexe Našice) in Miha Zarabec (Kiel);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Igor Žabič (Wisla);

Levi zunanji: Saša Barišič Jaman (Nexe), Jan Grebenc (Gorenje), Nik Henigman (Ribnica) in Borut Mačkovšek (Celje PL);

Leva krila: Darko Cingesar (Pauc) in Niko Medved (Gorenje).

Aleš Vozel