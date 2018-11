Tamara Mavsar je pričakovano na seznamu Uroša Bregarja. Lansko svetovno prvenstvo je morala izpustiti, saj si je avgusta poškodovala koleno in bila z igrišč odsotna pol leta. Foto: Reuters Dodaj v

Uroš Bregar objavil spisek igralk za EP v Franciji

V reprezentanci spet Polona Barič in Tamara Mavsar

12. november 2018 ob 18:00

Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Uroš Bregar je objavil seznam 20 kandidatk za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 29. novembrom in 16. decembrom v Franciji.

V primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom v Nemčiji bosta priložnost za nastop znova dobili tedaj poškodovani Polona Barič in Tamara Mavsar ter Ana Abina, Nives Ahlin, Taja Čajko, Živa Čopi, Eleonora Kodele, Jasmina Pišek in Branka Zec, ki še čakajo na prvo tekmo na velikem tekmovanju.

Slovenske rokometašice bodo priprave za EP začele v ponedeljek, 19. novembra, v Laškem. Tam bodo vadile do četrtka, 22. novembra, ko se bodo preselile v Zreče in sklepni del priprav opravile v tradicionalni bazi. V Nancy bodo odpotovale v sredo, 28. novembra.

Slovenija se bo v skupinskem delu v Nancyju pomerila s Črno goro (30. november), Francijo (2. december) in Rusijo (4. december).

Ekipi bo še naprej poveljevala izkušena kapetanka Ana Gros, ki kot igralka Bresta dobro pozna Francijo, s katero se bo Slovenija pomerila na drugi tekmi in ki jo je na lanskem svetovnem prvenstvu senzacionalno tudi premagala.

Seznam reprezentantk:

- vratarke: Amra Pandžić, Maja Vojnović (obe Krim Mercator) in Branka Zec (Bayer Leverkusen);

- krilne igralke: Ines Amon, Polona Barič, Tamara Mavsar (vse Krim Mercator), Živa Čopi (Krka) in Jasmina Pišek (Z'Dežele);

- zunanje igralke: Ana Abina, Tjaša Stanko, Hana Vučko, Nuna Zulić, Nina Žabjek (vse Krim Mercator), Nives Ahlin, Lea Kranjc (obe Zagorje), Teja Ferfolja (Roman), Ana Gros (Brest), Eleonora Kodele (Z'Dežele);

- krožni napadalki: Taja Čajko (Mlinotest Ajdovščina) in Lina Krhlikar (Göpppingen).

