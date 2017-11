Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Niko Medved je bil v Rdeči dvorani z osmimi goli najboljši strelec, že do polčasa je zadel petkrat. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Za Velenjčane v boju za osmino finala šteje le zmaga Dodaj v

Gorenje v drugem polčasu za razred boljše od Dinama

Niko Medved z osmimi goli prvi strelec tekme

16. november 2017 ob 18:28,

zadnji poseg: 16. november 2017 ob 20:27

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaši Velenja so se do izida 18:18 precej mučili z Dinamom iz Bukarešte, nato pa z odlično obrambo vztrajno višali prednost in povedli za osem golov. Na koncu je bilo 33:29.

Čeprav je Dinamo že pred 8. krogom predtekmovanja Lige prvakov izgubil vse možnosti, da bi se zavihtel na prvo ali drugo mesto v skupini C, ki prinašata dodatni kvalifikacijski tekmi za nastop v osmini finala, se je kar dolgo upiral Gorenju, po izenačenju na 18 pa je Gorenje prestavilo v višjo prestavo. Prvi strelec tekme Niko Medved (osem golov) je po protinapadu zadel za 21:19, nato je dosegel še svoj osmi zadetek (iz prav toliko strelov na gol) za 22:19.

Klemen Ferlin je zaklenil vrata, velenjski napad pa je nenasitno polnil gol Dinama. Matjaž Brumen (šest golov) je bil dvakrat zapored natančen s sedemmetrovke in povišal na 30:23, razlika pa je dosegla celo osem zadetkov (31:23), tako da finiš tekme ni bil razburljiv, čeprav je Gorenje v zadnjih desetih minutah doseglo vsega dva zadetka.

V prvem polčasu velenjska ekipa še ni uspela streti odpora romunskih prvakov. Nejc Cehte je v 18. minuti z "bombo" od prečke poskrbel za vodstvo z 11:10, v 22. minuti je po protinapadu zadel Matic Verdinek (14:12), nato je bil uspešen še Rok Golčar za 15:12. Po delnem izidu 4:1 je Gorenje vendarle lažje zadihalo in šlo na odmor s prednostjo 17:15.

Gorenje tako ohranja upe na osmino finala, do konca predtekmovanja bo 25. novembra gostil Kaddeten Schaffhausen, 3. decembra pa gostoval pri Skjernu.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v nedeljo v Zlatorogu čaka dvoboj s Kielom.

Liga prvakov, skupina C, 8. krog:

GORENJE VELENJE - DINAMO BUKAREŠTA

33:29 (17:15)

Gorenje: Cehte 3, Medved 8 (2), Haseljić, Ovniček 2, Ferlin, Grebenc, Toskić 4, Drobež, Potočnik 3, Golčar 2, Markotić 1, Verdinek 2, Kleč, Zaponšek, Brumen 6 (3), Pejović 2.



Dinamo Bukarešta: Descat 2 (2), S. Esteki, Mironescu 2, Heidarirad, Sandru 6, Gavriloaia 2, A. Esteki 3 Komogorov 5, Mocanu 7, Bera 2, Mousavi, Sajin.

Sedemmetrovke: 6/5; 3/2



Izključitve: 4 min; 12 min.

Danes:

KADETTEN - ADEMAR LEON

Nedelja:

SKJERN - ELVERUM

Vrstni red: Skjern in Gorenje po 10, Ademar in Elverum po 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2.

T. O.