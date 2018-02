Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gorenje Velenje je pričakovano še drugič v sezoni ugnalo Vojvodino. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Vardar že do odmora napolnil mrežo Celjanov Dodaj v

Gorenje v Novem Sadu odpihnilo Vojvodino

Uspešna vrnitev Darka Stojnića

14. februar 2018 ob 21:38

Novi Sad - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja iz Velenja so v 14. krogu Lige Seha v Novem Sadu premagali Vojvodino z 39:27. Rok Golčar in Matic Verdinek sta dosegla po šest golov.

Vojvodina, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor in trener Celja Pivovarne Laško Kasim Kamenica, je stik z Gorenjem držala le slabih 20 minut, na celotni tekmi pa je vodila samo dvakrat - pri 2:1 in 3:2. Gostje so si v zadnjih desetih minutah prvega polčasa priigrali prednost, bilo je 19:13.

Velenjčani so v drugem delu stvari dokončno postavili na svoje mesto. Med 46. in 49. minuto je slovenski reprezentant Verdinek zadel trikrat po vrsti, izid zvišal na 33:22, Vojvodina pa se je vdala v usodo. V 55. minuti se je med strelce vpisal še debitant v dresu Velenja, mladinec Timotej Grmšek. Končnih 39:27 je postavil povratnik po poškodbi Darko Stojnić, ki je zaigral prvič po lanskem avgustu.

LIGA SEHA



14. KROG



VOJVODINA - GORENJE VELENJE

27:39 (13:19)

Vojvodina: Čagalj 3, Ostojić 2, Stojanović 1, Jelić, Nadoveza 5, Jovanović 3 (1), Vučković 3, Ratković, Trifković 1, Stanković 3, Nikolić 3, Radičević, Verkić, Bojanić, Grozdanić 3, Radović, Jelić.

Gorenje Velenje: Cehte 3, Mazej, Haseljić 4 (1), Ovniček 4, Ferlin, Grebenc 4, Stojnić 1 (1), Grmšek 1, Toskič 2, Potočnik 5, Golčar 6 (2), Verdinek 6, Kleč 2, Zaponšek, Tajnik, Pejović 1.

Sedemmetrovke: 1/2; 4/5

Izključitve: 4 min; 6 min





VARDAR - CELJE PIV. LAŠKO

35:27 (20:10)

Dibirov 7, Popovski 6; Mačkovšek 11, Dujšebajev in Grošelj po 3.



NEXE - MEŠKOV BREST

19:29 (9:17)



ZAGREB - METALURG

30:28 (15:13)



DINAMO PANČEVO - TATRAN PREŠOV

26:26 (12:14)

Lestvica: VARDAR 14 13 1 0 40 ZAGREB 14 20 1 3 31 MEŠKOV BREST 14 9 1 4 28 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 14 8 2 4 26 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 14 6 3 5 21 TATRAN PREŠOV 14 5 2 7 17 METALURG 14 5 1 8 16 NEXE 14 1 5 8 8 DINAMO PANČEVO 14 2 2 10 8 VOJVODINA 14 2 0 12 6

A. V.