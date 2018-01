Hrvati z najboljšo tekmo na EP-ju odpravili svetovne podprvake

Edina neporažena ekipa v skupini I je Francija

20. januar 2018 ob 17:40

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 22:28

Zagreb - MMC RTV SLO

Zagrebška Arena je doživela enega izmed vrhuncev na EP-ju v rokometu. Gostitelji Hrvati so na krilih domačih navijačev odpravili svetovne podprvake Norvežane (32:28).

Norvežani so že pred tekmo vedeli, da jih čaka pravi pekel, saj so imeli nasproti Hrvate in njihovo 15.000-glavo navijaško podporo.

Varovanci Lina Červarja so po ne preveč prepričljivem prvem delu ponudili najboljšo predstavo na 13. prvenstvu stare celine. Junak tekme je bil vratar Ivan Stevanović, ki je zbral 14 obramb, nekajkrat si je tako prislužil vzklike Stivi, Stivi.

V prvem polčasu sta ekipi dosegli veliko golov. Hrvati so imeli dvakrat štiri gole prednosti, a Norvežani so držali priključek.

Hrvati so silovito začeli tekmo, povedli so s 3:0, Norvežani so jih kmalu ujeli (3:2). Na krilih domačih navijačev so Hrvati pobegnili, in to na +4 (8:4), imeli so tudi napad za dodatno povišanje vodstva. Norvežani so držali korak s Hrvati, pri rezultatu 11:9 so celo zapretili, da se bodo približali na le gol zaostanka, a je to preprečil razpoloženi Stevanović. Pomemben gol, s katerim so Hrvati nekoliko lažje zadihali, je dosegel Mamić (16:14). Z dvema goloma prednosti so Hrvati odšli tudi na odmor, potem ko je Vori izboril sedemmetrovko, uspešno jo je izvedel Hrovat (17:15).

V drugem polčasu so prvi zadeli Norvežani (17:16), za gol so zaostajali le še pri rezultatu 20:18, bližje jim nato ni uspelo priti. Hrvati so prednost višali, čeprav so imeli dva igralca manj, pa jim je uspelo ukrasti žogo, krenili so v protinapad, ki ga je uspešno zaključil Štrlek. S tem so prišli do najvišje prednosti na tekmi (29:24), ki jim jo je uspelo obdržati do konca.

Hrvaška ima tako še naprej odprto pot do polfinala. V naslednjem krogu se bo srečala z edino neporaženo ekipo v skupini I, Francijo.

Francozi zlahka do zmage

Ta je v prvi sobotni tekmi suvereno premagala Švedsko. Francozi so vodili celoten prvi polčas, večkrat so vodili za štiri gole, nazadnje pri rezultatu 5:9, a so se Švedi s tremi zaporednimi goli približali na le gol zaostanka (8:9). Do konca prvega dela igre so Francozi, ki so v 24. minuti ostali brez Luke Karabatića, prejel je rdeči karton, zadeli še enkrat (8:10).

V drugem polčasu sta bili ekipi izenačeni pri izidu 12:12, nato pa so Francozi stopili na plin. Vodstvo so višali iz minute v minuto, vodili so že za sedem golov (16:23).

Neobičajen trening Slovencev

Slovenska reprezentanca, ki je včeraj morala priznati premoč Danski, ima tridnevni počitek. Slovenski selektor Veselin Vujović je imel pred dolgim počitkom veliko dilem, ali naj igralcem omogoči prost dan doma, ali naj jih pusti počivati v hotelu, ali naj jih začne pripravljati na naslednjo tekmo. Na koncu se je odločil za vadbo, a to ni bil običajen trening. Selektor je ekipo na trening odpeljal z jasnim namenom, svoje igralce je želel razvedriti, kot je povedal za TV Slovenijo: "Seveda. Moramo se poskusiti razvedriti. To so mladi fantje. Nismo niti kazenska ekspedicija niti vojska. To je šport. Igranje za reprezentanco mora biti v zadovoljstvo." Kako je potekal trening, si lahko pogledate v videoprispevku na desni strani.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018

SKUPINA I, Zagreb

ŠVEDSKA - FRANCIJA

17:23 (8:10)

Jeppson 4, Lagergren 3, Ekberg in Gottfridsson po 2; Sorhaindo 5, Mahe 4, Guigou, Claire in Porte po 3, N. Karabatić 2.

HRVAŠKA - NORVEŠKA

32:28 (17:15)

Štrlek 6, Cindrić 5, Mamić 4; Marić, Stepančić, Horvat, Cupić in Musa po 3; Sagosen 8, Bjornsen 6, Tonnesen 4, Johannessen in Myrhol po 3.

Lestvica: FRANCIJA 3 3 0 0 +14 6 HRVAŠKA 4 3 0 1 +12 6 NORVEŠKA 4 2 0 2 +5 4 ŠVEDSKA 3 2 0 1 +3 4 BELORUSIJA 3 0 0 3 -14 0 SRBIJA 3 0 0 3 -20 0

SKUPINA II, Varaždin

Nedelja ob 18.15:

NEMČIJA - DANSKA

Ob 20.30:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

Lestvica: DANSKA 3 2 0 1 +5 4 NEMČIJA 3 1 2 0 +3 4 MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

D. S.