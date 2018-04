Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Tjaša Stanko je lani igrala za Zagorje, letos pa je med udarnimi močmi Krima Mercatorja. Izbrana je bila za najboljšo igralko finalnega turnirja. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Tsakaloujeva izpeljala na... Dodaj v

Krimovke petindvajsetič pokalne prvakinje

Alja Koren prva strelka Krima v finalu

1. april 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 1. april 2018 ob 18:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja so pričakovano postale pokalne prvakinje. V finalu turnirja na Kodeljevem so z 31:21 premagale Zagorje.

Potem ko so na prvem medsebojnem obračunu sezone Krimovke zmagale za deset golov, na drugem pa za osem, so tudi tokrat unovčile veliko svojo kakovost. Alja Koren je dosegla sedem golov, v zasavski zasedbi pa je bila najučinkovitejša Pia Hren z osmimi zadetki.

Zagorjanke so se v uvodnih petnajstih minutah enakovredno kosale in šele v drugi polovici polčasa so gostiteljice turnirja prišle do otipljivejše prednosti med odmorom 17:12.

V 43. minuti je Alja Koren s svojim sedmim golom prednost povišala na 23:16, v nadaljevanju pa so se Zagorjanke uspele približati na štiri gole (25:21), a sledila je serija zadetkov Krima. Na začetku 54. minute je zadela Lamprini Tsakalou, nato je bila uspešna Tjaša Stanko, Tsakalujeva pa je izpeljala še najlepšo akcijo tekme za svoj šesti gol.

Najboljša strelka finalnega turnirja je bila Nina Zulić s 14 goli, najboljša vratarka Miša Marinček, najboljša igralka pa Tjaša Stanko.

POKAL SLOVENIJE, SKLEPNI TURNIR, Ljubljana, Kodeljevo

Finale:

Zagorje - KRIM MERCATOR

21:31 (12:17)

Hren 8, Ljepoja 5; Koren 7, Tsakalou 6.

Za 3. mesto:

Ljubljana - Z'DEŽELE

30:36 (16:19)

Polfinale:

ZAGORJE - LJUBLJANA

24:19 (11:9)



KRIM MERCATOR - Z'DEŽELE

43:15 (20:17)

Vse zmagovalke rokometnega pokala:

- 2017/18 - Krim Mercator

- 2016/17 - Krim Mercator

- 2015/16 - Krim Mercator

- 2014/15 - Krim Mercator

- 2013/14 - Krim Mercator

- 2012/13 - Krim Mercator

- 2011/12 - Krim Mercator

- 2010/11 - Krim Mercator

- 2009/10 - Krim Mercator

- 2008/09 - Krim Mercator

- 2007/08 - Krim Mercator

- 2006/07 - Krim Mercator

- 2005/06 - Krim Mercator

- 2004/05 - Krim Mercator

- 2003/04 - Krim Eta Malizia

- 2002/03 - Krim Eta Kotex

- 2001/02 - Krim Eta Neutro Roberts

- 2000/01 - Krim Eta Neutro Roberts

- 1999/00 - Krim Neutro Roberts

- 1998/99 - Krim Electa Neutro Roberts

- 1997/98 - Robit Olimpija

- 1996/97 - Krim Electa

- 1995/96 - Krim Electa

- 1994/95 - Krim Electa

- 1993/94 - Krim Electa

- 1992/93 - Krim Electa

- 1991/92 - Olimpija

T. O.