Krimovke želijo na ključni tekmi sezone presenetiti Rostov

Obeta se napet boj za četrto mesto

2. marec 2018 ob 20:00

Ljubljana - STA

Rokometašice Krima Mercatorja v soboto ob 19.30 čaka predzadnji tekmec v glavnem delu Lige prvakinj. Na Kodeljevem bo gostoval Rostov Don, eden favoritov skupine 1, ki je na prvi tekmi premagal krimovke z 29:22.

V skupini 1 vodi Györ z 12 točkami, sledita CSM Bukarešta in Rostov Don s po 11, Nyköbing in Krim imata po pet točk, a imajo Danke prednost z medsebojnih tekem, Midtyjlland pa štiri točke. V zadnjem krogu Krim čaka zelo težko gostovanje v Györu, Nykoebing v tem krogu gosti Györ in v zadnjem igra z Midtjyllandom v gosteh, Midtjylland pa v tem krogu gostuje v Bukarešti.

Ljubljančanke za morebiten preboj v četrtfinale potrebujejo vsaj točko z zadnjih dveh tekem in ugoden razplet, kar zadeva danski ekipi. Krim ima z Midtjyllandom boljše razmerje z medsebojnih tekem.

"Čaka nas najbolj tekma pomembna tekma sezone proti zelo kakovostnemu Rostovu. Moramo se boriti vseh 60 minut, steči nam mora v obrambi in napadu, še bolj podjetni pa moramo biti s protinapadi. Rostov je sestavljen iz vrhunskih igralk, a verjamem, da se z njimi lahko dobro kosamo. Proti Midtjyllandu smo že zaostajali, a se potem pobrali in vzeli veliko točko in tudi zaradi tega lahko pozitivno čakamo tekmo," je dejal trener krimovk Uroš Bregar, ki opozarja predvsem na Alexandrino Cabral Barbosa, Ano Paulo Rixdruigues Belo in Katarino Bulatović.

"Želim si, da bi tekmo odigrali pred polno dvorano. Čaka nas težak in kakovosten nasprotnik, proti kateremu smo v Rusiji že igrali zelo dobro. Nadejam se, da bomo tako igro podaljšali prek celotne tekme. Igralke smo pripravljene na boj, želimo si iztržiti čim boljši rezultat, potem pa bomo videli, kaj nam bo ta prinesel na koncu," je dejala vratarka Miša Marinček, medtem ko je krilna igralka Aneta Benko dodala: "Zavedamo se moči Rostova, ki je na papirju zagotovo favorit. A to za nas ni pomembno, ne bomo odnehali, iskali bomo svojo priložnost. V obrambi moramo biti borbene, v napadu pa pametne in potrpežljive."

DRUGI DEL, skupina 1, 5. krog,



Sobota ob 19.30:

KRIM MERCATOR - ROSTOV DON



Ob 13.30:

NYKÖBING FALSTER - GYÖR



Nedelja ob 15.45:

CSM BUKAREŠTA - MIDTJYLLAND



Vrstni red: Györ 12, Bukarešta in Rostov po 11, Nyköbing in Krim Mercator po 5, Midtjylland 4.

Skupina 2, 5. krog:

VARDAR - BIETIGHEIM 30:22 (13:8)



Sobota:

FERENCVAROS - METZ



Nedelja:

THÜRINGER - BUDUĆNOST



Vrstni red: Vardar 16, Metz 12, Ferencvaros 10, Budućnost 6, Thüringer 4, Bietigheim 2.

C. R.