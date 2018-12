Celjani so končnico odigrali odlično, nadoknadili so sedem golov zaostanka, in uspelo jim je izenačiti (29:29). Foto: www.alesfevzer.com V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Branko Vujović s šestimi goli, Tilen Kodrin jih je prispeval pet. Foto: www.alesfevzer.com V Zlatorogu so bili gledalci priča zanimivemu obračunu. Na noge so skočili 44 sekund pred koncem, ko je gol za izenačenje dosegel Tilen Kodrin. Foto: www.alesfevzer.com Izjemna tekma je za nami, v prvem polčasu smo do 15. minute dobro igrali in držali korak s Francozi. Nato smo padli in imeli težave, saj je zelo težko igrati proti tako kakovostni ekipi. Ob polčasu smo se dogovorili, da bomo vse do konca dali vse od sebe, ne glede na rezultat in zaostanek. To smo več kot uresničili, fantje so se trudili, naredili tudi nekaj napak, a potem nam je uspelo. Na krilih izjemnih navijačev, ki se jim zahvaljujem za navijanje in podporo, smo ujeli Francoze in glede na potek se lahko veselimo velike točke. Tomaž Ocvirk, trener Celja Pivovarne Laško VIDEO Celjani proti podprvakom... Dodaj v

Celjani zaostajali za 7, a na koncu do velike točke proti podprvakom Evrope

Naslednja tekma v Ligi prvakov šele 10. februarja

2. december 2018 ob 16:41,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 21:04

Celje - MMC RTV SLO

Gledalci v Zlatorogu so spremljali še en zanimiv obračun Celja Pivovarne Laško, ki mu je v 10. krogu Lige prvakov le uspelo osvojiti točko proti evropskemu podprvaku Nantesu (29:29). Po visokem porazu v Nantesu so bili Celjani na pragu novega poraza, saj so zaostajali že za sedem golov, na koncu pa jim je uspelo izvleči remi in točko, ki jim bo še kako koristila v boju za izločilne boje. Čeprav je slovenski prvak predzadnji v skupini B, še vedno obstajajo možnosti za napredovanje.

Ob polčasu +4 za Nantes

V prvem polčasu sta obe ekipi dosegli veliko število zadetkov, več pa jih je vknjižil Nantes (15:19). Celjani so vodili le pri izidu 9:8, od tedaj naprej pa so lovili tekmece. Varovanci Tomaža Ocvirka so napadali za izenačenje na 11:11, a žal jim ni uspelo, kar se je izkazal za ključen trenutek, saj so gostje povedli za štiri (10:14). Celjanom ni uspelo ustaviti napada Nantesa, tako da so Francozi odšli na odmor s štirimi zadetki prednosti (15:19).



Ferlin Francozom ni pustil blizu

V nadaljevanju se gostje niso ustavili, v 39. minuti so vodili že za sedem zadetkov (18:25). Pri izidu 22:27 je francoski napad dvakrat z odličnima obrambama ustavil Klemen Ferlin, tako da Francozi niso še bolj pobegnili. Po golu Kristiana Bećirija pa so se Celjani po dolgem času nekoliko bolj približali (23:27). A Francozom na nasprotni strani je spet uspelo zadeti (23:28). Osem minut pred koncem so Celjani zaostajali še za tri gole (26:29). V nadaljevanju se gostje niso ustavili, v 39. minuti so vodili že za sedem zadetkov (18:25). Pri izidu 22:27 je francoski napad dvakrat z odličnima obrambama ustavil, tako da Francozi niso še bolj pobegnili. Po golupa so se Celjani po dolgem času nekoliko bolj približali (23:27). A Francozom na nasprotni strani je spet uspelo zadeti (23:28). Osem minut pred koncem so Celjani zaostajali še za tri gole (26:29). Kodrin spravil Zlatorog na noge

S še eno obrambo se je izkazal Ferlin, Francozi niso zadeli, Jaka Malus pa je bil učinkovit in Celjani so zaostajali le še za dva gola (27:29). Imeli so nekaj napadov za izenačenje, in to jim je na koncu tudi uspelo (29:29), poln Zlatorog je na noge spravil Tilen Kodrin, ki je zadel 44 sekund pred koncem tekme. Zadnji strel za zmago so sicer imeli gostje, a so zadeli okvir vrat.

Branko Vujović s šestimi goli, Tilen Kodrin jih je prispeval pet. Naslednja tekma 10. februarja

Sledi dolg premor v Ligi prvakov, Celjani bodo naslednjo tekmo igrali 10. februarja, ko bodo gostili madžarski Pick Szeged. Nato jih čakajo še tri tekme: gostovanji v Flensburgu (13. februar) in Skjernu (3. marec) ter domača tekma s PSG-jem (24. februar). V celjski ekipi je bil najučinkovitejšis šestimi goli, Tilen Kodrin jih je prispeval pet.Sledi dolg premor v Ligi prvakov, Celjani bodo naslednjo tekmo igrali 10. februarja, ko bodo gostili madžarski Pick Szeged. Nato jih čakajo še tri tekme: gostovanji v Flensburgu (13. februar) in Skjernu (3. marec) ter domača tekma s PSG-jem (24. februar).

Izjavi po tekmi:

Tilen Kodrin, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Vedeli smo, da nas čaka težka tekma. Nantes ima izjemno ekipo in posameznike, na vsakem položaju vsaj dva 'top' igralca. Igrali smo preveč raztreseno, nemirno, zgrešili smo preveč čistih strelov. V drugem delu smo to popravili, se borili in se vrnili po zaostanku za sedem zadetkov, zato je ta točka vredna zlata. Hvala za podporo in čestitke soigralcem." Thierry Anti, trener Nantesa: "Čuden občutek je po tej tekmi. 45 minut smo igrali zelo dobro, razočaran pa sem nad našo predstavo v zadnjih 15 minutah, ko je bil odličen tudi Ferlin. Celje nas je onemogočalo in nismo prihajali do dobrih priložnosti za zaključne strele. Tako nas je zagrabila panika in v zaključku nam ni bilo lahko. Morali bi zmagati, a to ne moreš, če ne igraš vseh 60 minut na 100 odstotkih."

10. krog

SKUPINA B

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - NANTES

29:29 (15:19)

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin, Vujović 6, Jurečič 2, Malus 4, Kljun, Košec, Razgor 3, Ovniček, Šarac 1, Nenadić 1, Accambray 4, Kodrin 5, Horžen, Anić, Bećiri 3.

Nantes: Dumoulin, Siffert 1, Lagarde 1, Delecroix 6, Guillo 1, Nyokas 2, Claire 4, Auffret, Hansen, Pechmalbec 5, Feliho, Rivera 2, Lazarov 4, Balaguer 3.

Sedemmetrovke: 2/2; 0/2.

Izključitve: 6 min; 4 min.

FLENSBURG - PICK SZEGED 27:25 (14:14)

Gaber, Šoštarič in Bombač 1 za Pick.



ZAGREB - MOTOR ZAPOROŽJE 27:25 (14:11)

Kastelic gol za Zagreb.



PARIS SG - SKJERN 38:28 (19:13)

Grebenc 3 za Skjern.



Vrstni red: PSG 18, Pick Szeged 15, Flensburg 10, Nantes 9, Zagreb 8, Motor Zaporožje in Celje Pivovarna Laško 7, Skjern 6 točk.

SKUPINA A

VARDAR - KIELCE 28:27 (14:11)

Skube 4; Janc 3.



KRISTIANSTAD - RHEIN NECKAR LÖWEN 27:32 (13:18)

BARCELONA - MEŠKOV BREST 41:32 (22:17)

Dolenec 1; Poteko in Razgor po 2.



VESZPREM - MONTPELLIER 25:19 (15:11)

Mačkovšek 3, Gajić, Marguč in Blagotinšek po 1; Kavtičnik 1.

Vrstni red: Barcelona 18, Vardar 13, Kielce in Rhein NL po 12, Veszprem 12, Meškov Brest in Kristianstad po 5, Montpellier 3 točke.

SKUPINA C, 10., zadnji krog

BEŠIKTAŠ - Č. MEDVEDI 27:30 (17:17)

TATRAN P. - METALURG 30:24 (15:13)

Lapajne 3 za Tatran.

BJERRINGBRO - SPORTING 29:28 (16:16)

Skube 4 za Bjerringbro.

Vrstni red: Bjerringbro 16, Sporting in Tatran Prešov po 14, Čehovski medvedi 8, Bešiktaš 6, Metalurg 2.



SKUPINA D, 10., zadnji krog



COCKS - WISLA PLOCK 27:26 (18:15)

Žabić 2, Mlakar 1 za Wislo.

WACKER THÜN - DINAMO BUKAREŠTA

29:33 (13:14)

ADEMAR LEON - ELVERUM 24:24 (14:13)

Vrstni red: Wisla in Dinamo Bukarešta 14, Elverum 13, Ademar 12, Cocks 6, Thün 1.

D. S.