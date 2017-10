Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 27-letni Nikola Ranevski je produkt celjske rokometne šole. Foto: RK Maribor Branik Dodaj v

Ranevski okrepil mariborske rokometaše

Kariero začel v Celju

10. oktober 2017 ob 22:15

Maribor - MMC RTV SLO

Rokometaše Maribor Branika je okrepil levokrilni igralec Nikola Ranevski, ki je nazadnje igral za trboveljski Rudar. Po odhodu Luke Žvižeja bo Ranevski z Davidom Bogadijem tvoril izkušeni dvojec na položaju levega krila.

"Vedno sem si želel igrati vrhunski rokomet in verjamem, da lahko še napredujem v svoji karieri. S sklenitvijo sodelovanja s tako dobro organiziranim klubom, kot je Maribor Branik, ter takšno ekipo in strokovnim štabom, se mi je ponudila nova priložnost. V Celju sem z igranjem v domačih tekmovanjih in evropskih pokalih pridobil veliko izkušenj, ki jih bom po svojih najboljših močeh skušal unovčiti v Mariboru. Prišel sem z veseljem, da pomagam mariborskemu rokometu na mesta, kjer je že bil in še višje," je dejal Ranevski, za katerim so sezone, ko mu je bilo vse prej kot lahko.

"Malokdo ve, kako težko mi je bilo po igranju na takšnem nivoju kot je bil v Celju, oditi v 1.B ligo. Potem, ko se nisem uspel dogovoriti za podaljšanje sodelovanja z mojim matičnim klubom, žal nisem uspel najti kluba na podobnem nivoju. Vendar vztrajal sem in treniral, kar se mi je sedaj tudi obrestovalo. Očitno je včasih res potrebno stopiti stopnico ali dve nazaj, da bi se lahko ponovno povzpel," je dodal nekdanji slovenski mladinski reprezentant, ki je v lanski sezoni v Rudarju na tekmo v povprečju dosegel več kot sedem zadetkov.

A. V.