Rokometaši Gorenja iz Skopja s polnim izkupičkom

Druga zmaga v Ligi Seha za Velenjčane

18. oktober 2017 ob 21:03

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja iz Velenja so v 6. krogu Lige Seha premagali makedonskega podprvaka, Metalurg iz Skopja, z 29:24 (16:14).

Velenjčani, ki so dosegli drugo zmago v regionalni ligi, so v makedonsko prestolnico dopotovali brez Matjaža Brumna in Alema Toskića, ki jima je trener Željko Babić namenil premor, manjkal pa je tudi poškodovani Jan Grebenc.

Ne glede na to so dobro odprli tekmo in v 12. minuti povedli s 6:3, le tri minute pozneje pa povišali na 8:4. Metalurgova minuta odmora je nekoliko zaustavila njihov ritem, v 20. minuti je njihova prednost znašala zgolj zadetek (9:8). V 28. minuti so jih gostitelji ujeli in izenačili na 12:12, končnica pa je minila v znamenju Velenjčanov, ki so z goloma Roka Ovnička in Blaža Kleča na veliki odmor odšli s prednostjo dveh golov (16:14).

Ose so na začetku drugega polčasa zaostale za dva gola (16:18), po minuti odmora pa vendarle zaigrale veliko bolje in po golu vratarja Klemna Ferlina prek celotnega igrišča v 39. minuti znova povedle z 19:18. V nadaljevanju je potekal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so Velenjčani zaigrali naravnost sijajno in povsem zasenčili goste. Med 52. in 60. minuto so naredili delni izid 6:1 in odločili tekmo sebi v prid.

V velenjski ekipi je bil najučinkovitejši Grega Potočnik s petimi goli.

Velenjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala v nedeljo, 22. oktobra, ko bo gostila srbsko Vojvodino iz Novega Sada.

LIGA SEHA, 6. KROG

METALURG - GORENJE VELENJE

24:29 (14:16)

Metalurg Skopje: Tomovski, Arsić, Petrov, Jaganjac 6, Dimitrioski 4 (3), Tokić 1, Tankoski 1, Serafimov 1 (1), Ilić 2, Andelić 4 (1), Velkovski 2, Peševski 3, Palevski, Gugleta, Dimitrievski, Arsenovski.

Gorenje Velenje: Ferlin 2, Vujović, Zaponšek, Cehte 4, Medved 2, Haseljić 1, Tajnik, Ovniček 4, Drobež, Potočnik 5, Golčar 4 (1), Markotić, Verdinek 3, Kleč 1, Tajnik, Pejović 3 (3).

Sedemmetrovke: 7/5; 5/4

Izključitve: 2 min; 8 min

VOJVODINA - MEŠKOV BREST 27:36 (9:17)



Četrtek:

NEXE - TATRAN PREŠOV

Odigrano v sredo:

DINAMO PANČEVO - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

26:37 (11:20)

Jurečič 7, Mitrović, Vujović in Mlakar po 5, Kodrin 4 za Celje.

VARDAR - ZAGREB 30:23 (17:10)

Lestvica: VARDAR 5 5 0 0 15 MEŠKOV BREST 6 4 0 2 12 ZAGREB 6 3 1 2 10 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 5 3 1 1 10 ------------------------------------ TATRAN PREŠOV 5 3 0 2 9 GORENJE VELENJE 5 2 1 2 7 METALURG 6 2 0 4 6 NEXE 5 1 1 3 4 VOJVODINA 5 1 0 4 3 DINAMO PANČEVO 6 1 0 5 3

D. S.