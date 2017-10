Gorenje z vročega gostovanja na severu Evrope brez točke

Drugi zaporedni poraz Velenjčanov

15. oktober 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja so v 5. krogu Lige prvakov izgubili proti norveški ekipi Elverum (29:28). To je drugi zaporedni poraz Velenjčanov.

V derbiju s sredine lestvice C so imeli pred dvobojem v gosteh teoretično prednost Velenjčani, ki so doslej vknjižili tri zmage, Elverum pa zgolj dve. A so Norvežani tokrat dosegli že tretjo zaporedno in se izenačili na lestvici.

Varovanci Željka Babića so tekmo začeli bolje, imeli so dva gola prednosti (1:3), a potem so domačini ob bučni podpori navijačev prevzeli vodstvo. Največ so vodili za štiri gole (16:12), na srečo Velenjčanov so nato zapravili dva zaporedna napada. Velenjčani so imeli ob koncu prvega polčasa znova priložnost za izenačenje, a naredili nekaj napak ter dovolili dva hitra gola, s katerimi so domači znova pobegnili na plus tri.

Na začetku drugega polčasa so gostitelji povišali na +4 (18:14), nazadnje so za štiri vodili pri rezultatu 23:19. Slovenski podprvaki se niso predali, s tremi zaporednimi obrambami Ferlina in učinkovitim napadom so se vrnili nazaj v igro, zaostajali so le še za gol (25:24). Sledile so slabe minute na obeh straneh, prvi pa so strelski mrk prekinili Norvežani (26:24). Slovenska ekopa je osem minut pred koncem zaostajala le za gol (26:25). Velenjčani so imeli ob izteku srečanja nalet, a žoga nikakor ni hotela v gol, poleg tega pa se je v vratih vedno znova dokazoval tudi domači vratar, tako da Velenjčani niso uspeli spremeniti rezultata, izgubili so z minimalnim izidom (29:28). Zadnji je za Velenje zadel Nejc Cehte, ki je bil z devetimi goli najboljši strelec. Ob samem koncu je prišlo do vroče krvi med igralci.

Velenjčani so s porazom zapravili možnost, da se ponovno zavihtijo na sam vrh v skupini C. Po šest točk imajo poleg Velenjčanov še Skjern, Elverum in Kadetten.

Drugi slovenski predstavniki, rokometaši Celja Pivovarne Laško, so včeraj remizirali z Meškovom iz Bresta (33:33). Več si lahko preberete tukaj.

LIGA PRVAKOV, 5. krog

SKUPINA C

ELVERUM - GORENJE VELENJE 29:28 (17:14)

Elverum: Borresen 1, Burud 3, Ekren, Frederiksen 3, Gulliksen 4, Imsgaard, Jonsson 2, Lindboe 2, Linderud 4, Mehl 5, Mitrovic, Nergaard, Oeien, Orsted 1, Poklar 4, Thorsteinsson.

Gorenje Velenje: Brumen 1, Cehte 9, Drobež 4, Ferlin, Golčar, Haseljić, Klec, Markotić 1, Medved 5, Ovniček 2, Pejovič 1, Potočnik, Tajnik, Toskić 2, Verdinek 3, Zaponšek.

Sedemmetrovke: 4/4; 4/3.

Izključitve: 2 min; 6 min

2.270 gledalcev

DINAMO BUKAREŠTA - ADEMAR LEON 24:28 (13:17)

Že odigrano:

KADETTEN - SKJERN 25:24 (9:13)

Vrstni red: Skjern, Kadetten, Elverum in Gorenje po 6, Ademar 4, Dinamo 2.

SKUPINA B

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - MEŠKOV BREST 33:33 (18:15)

AALBORG - PSG 26:33 (11:18)

Ob 18.30:

KIEL - FLENSBURG

Ob 19.00:

KIELCE - VESZPREM

Vrstni red: Veszprem in PSG po 8, Flensburg in Meškov po 5, Kielce in Celje po 3, Aalborg in Kiel po 2.

SKUPINA A

WISLA PLOCK - PICK SZEGED

27:33 (12:15)

RHEIN NECKAR - ZAGREB 31:24 (15:11)

NANTES - KRISTIANSTAD 34:25 (19:11)

VARDAR - BARCELONA 27:24 (16:12)

Vrstni red: Vardar 9, RNL 8, Pick Szeged in Barcelona po 7, Nantes 5, Zagreb 2, Kristianstad in Wisla Plock po 1.

SKUPINA D

BEŠIKTAŠ - MOTOR ZAPOROŽJE 28:28 (14:17)

ČEHOVSKI MEDVEDI - METALURG 26:32 (15:15)

Nedelja:

SPORTING - MONTPELLIER

Vrstni red: Montpellier 8, Zaporožje 6, Bešiktaš in Metalurg po 5, Sporting 4, Čehovski medvedi 0.

D. S.