Visoka zmaga Celjanov v Pančevu

V soboto tekma z aktualnimi zmagovalci Lige prvakov

17. oktober 2017 ob 20:52

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v vnaprej igrani tekmi 6. kroga regionalne lige Seha v gosteh premagali srbski Dinamo iz Pančeva s 37:26 (20:11).

Izbranci Branka Tamšeta so v predmestje Beograda pripotovali brez stebra obrambe in reprezentanta Boruta Mačkovška, a takoj pokazali veliko željo po zmagi.

Temelje za zmago so postavili že v uvodu tekme, od prve do zadnje minute so namreč imeli vse niti igre v svojih rokah, "film tekme" zgovorno priča o njihovi prevladi. Že po dvanajstih minutah igre so vodili s 5:2, v 20. minuti povišali na 12:5, največjo prednost v prvi polovici tekme pa so si priigrali v 27. minuti (18:8).

V prvem polčasu je bil razpoložen Luka Mitrović s petimi goli in tremi podajami, v nadaljevanju pa so se na igrišču razmahnili tudi drugi rokometaši. A najbolj pomembno je bilo, da je Tamše zavoljo prevelike kakovostne razlike lahko tudi nekoliko spočil svoje doslej najbolj obremenjene varovance.

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi strelsko najbolj učinkovit Jan Jurečič s sedmimi goli.

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 21. oktobra, gostila makedonski Vardar iz Skopja. Tekma z aktualnimi zmagovalci Lige prvakov se bo v dvorani Zlatorog pričela ob 17.45.

LIGA SEHA, 6. krog

DINAMO PANČEVO - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

26:37 (11:20)

Dinamo Pančevo: Petrović, Radovanović, Zujović 1, Pilipović, Bunjevcević 1, Stojanović 3, Dimitrić 1, Jelić, Mirković 4, Jovanović 5 (5), Petrović, Distol 1, Barudzić 1, Dimitrić, Slavuljica 3, Radovanović, Banduka 4, Saponjić 2.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović 5, Jurečič 7 (1), Malus 1, Razgor, Suholežnik 1, Marguč 2, Mitrović 5, Kodrin 4, Makuc, Anić 2, Dušebajev 3, Mlakar 5, Bečiri, Ocvirk 2.

Sedemmetrovke: 7/5; 1/1

Izključitve: 4 min; 10 min

VARDAR - ZAGREB

30:23 (17:10)



Sreda ob 18.45:

METALURG - GORENJE VELENJE



VOJVODINA - MEŠKOV BREST



Četrtek:

NEXE - TATRAN PREŠOV

Lestvica: VARDAR 5 5 0 0 15 ZAGREB 6 3 1 2 10 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 5 3 1 1 10 TATRAN PREŠOV 5 3 0 2 9 ------------------------------------ MEŠKOV BREST 5 3 0 2 9 METALURG 5 2 0 3 6 GORENJE VELENJE 4 1 1 2 4 NEXE 5 1 1 3 4 DINAMO PANČEVO 6 1 0 5 3 VOJVODINA 4 1 0 3 3

