Rokometašice zdesetkane začenjajo pot na EP 2018

Za uvod v sredo dvoboj z Dansko v gosteh

25. september 2017 ob 17:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo ta teden odigrala uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Franciji.

Najprej se bo v sredo v Farumu pomerila z Dansko, nato pa v nedeljo v Celju še s Češko. Slovenke bodo nastopile zdesetkane, v primerjavi z zadnjo akcijo bo manjkalo kar osem igralk.

Na uvodnem treningu so v Stožicah manjkale številne prvokategornice in nosilke igre, selektor Uroš Bregar pa bo najbolj pogrešal Tamaro Mavsar, ki bo zaradi strganih kolenskih križnih vezi izpustila tudi decembrsko svetovno prvenstvo v Nemčiji.

Lina Krhlikar ima poškodovano ključnico, Barbara Lazović pa dlančno kost. Janja Rebolj se reprezentančne akcije v tem tednu ne bo udeležila zaradi službenih obveznosti, medtem ko se bo slovenska ostrostrelka in članica Metza Ana Gros reprezentančnim soigralkam zaradi klubskih obveznosti pridružila šele v torek na Danskem.

Od reprezentančnega dresa sta se poleti poslovili dolgoletni nosilki igre Nina Jeriček in Maja Užmah.

"Ekipa je v primerjavi z našo zadnjo akcijo precej spremenjena in pomlajena. Navzlic močno spremenjeni zasedbi so naša pričakovanja velika, ekipa premore veliko energije in gremo po nove izkušnje, ki jih bomo na Danskem, kjer bo dvorana zagotovo polna, tudi dobili. V nedeljo nas nato čaka še Češka, ki je ena najbolj nadarjenih mladih ekip. Z njo smo se lani pomerili dvakrat in enkrat zmagali. Za uspeh bodo morale mlajše igralke, ki bodo dobile tudi več minut za igro, prevzeti večjo odgovornost," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal slovenski selektor Bregar.

"Na treningih je precej novih obrazov, a vse punce so maksimalno motivirane in željne igranja na najvišji ravni. Upam, da bo temu primerna tudi tekma na Danskem, kjer ne želimo zgolj odigrati tekme, temveč se prikazati v najboljši luči. Glede na spremenjeno sestavo ekipe imamo zelo malo časa za uigravanje, a delamo intenzivno na tem, da se čim bolje spoznamo in v garderobi znotraj ekipe naredimo pravo kemijo," je dejala izkušena vratarka Miša Marinček, medtem ko je Tjaša Stanko, v lanski sezoni najboljša igralka domačega prvenstva, dodala: "Ekipa je pomlajena, v njej je veliko novih punc. Vse igralke so željne dokazovanja na najvišji rokometni sceni, prepričana sem, da se bodo vse borile borile za trenerjevo zaupanje in minutažo. Poskušali se bomo čim bolje uigrati in v prvem sklopu kvalifikacij prikazati najboljšo možno igro."

Tekma na Danskem se bo v sredo pričela ob 21. uri, tekma s Češko pa v nedeljo ob 18. uri. Slovenija bo kvalifikacijski ciklus za EP nadaljevala marca prihodnje leto, ko bo odigrala dve tekmi z Islandijo, tretji sklop pa bo na sporedu konec maja in v začetku junija prihodnje leto, ko se bo doma pomerila z Dansko in gostovala na Češkem. Na evropsko prvenstvo, ki bo med 30. novembrom in 16. decembrom prihodnje leto v Franciji, se bodo iz vseh sedmih skupin uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti, napredovala pa bo še najboljša tretjeuvrščena reprezentanca.

Seznam selektorja Bregarja:

- vratarke: Miša Marinček, Amra Pandžić (obe Krim Mercator) in Maja Vojnović (Krka);

- krilne igralke: Ines Amon, Polona Barič, Alja Koren (vse Krim Mercator), Živa Čopi (Krka) in Neli Irman (Spono);

- zunanje igralke: Ana Abina, Tjaša Stanko, Hana Vučko, Nina Zulić (vse Krim Mercator), Teja Ferfolja (Roman), Ana Gros (Metz), Pia Hren (Zagorje), Lara Hrnčič (Z'dežele), Veronika Leški, Dominika Mrmolja (obe Krka);

- krožne napadalke: Nataša Ljepoja (Zagorje) in Alja Vrček (Krka).

