Slab prvi polčas usoden za slovenske rokometašice

Odlična Grosova zabila osem golov

30. november 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 22:28

Nancy - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je evropsko prvenstvo v Nancyju začela s porazom. Črna gora si je odločilno prednost priigrala v prvem polčasu in na koncu zmagala s 36:32.



V slovenski reprezentanci je bila najučinkovitejša Ana Gros z osmimi goli. Tamara Mavsar je prispevala sedem, Tjaša Stanko pa pet zadetkov. Vratarka Branka Zec je zbrala devet obramb.



Iz skupine B, v kateri so še Francija in Rusija, se bodo v drugi del tekmovanja prebile tri najboljše izbrane vrste, ki se bodo nato preselile v Nantes, in se pomerile s tremi najboljšimi iz skupine A, kjer nastopajo Danska, Srbija, Švedska in Poljska.

Črnogorke do ključne prednosti do odmora

Slovenke so zelo dobro začele uvodno srečanje. Primanjkljaj v višini in moči so nadomestile s srčnostjo in preudarno igro v napadu, tudi obramba je bila na zelo visoki ravni. Do 12. minute so bile enakovredne favoriziranim tekmicam iz Črne gore (4:4), nato pa so se v njihovi igri začele pojavljati prve razpoke. Nekaj je k temu prispevala izjemno groba črnogorska obramba na meji dvominutne izključitve, a tudi prve menjave v slovenski ekipi. Igralke s klopi niso mogle slediti ostremu ritmu dobro podkovanih črnogorskih igralk, v 18. minuti so prvič na dvoboju zaostale za štiri gole (6:10).

Po minuti odmora Uroša Bregarja se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, njegove izbranke nikakor niso zmogle nadoknaditi zaostanka v golih, najvišji primanjkljaj pa so si priigrale prav ob odhodu na odmor, ko so zaostale za šest golov (12:18).

Odličen začetek drugega polčasa

Slovenke so drugo polovico tekme odprle sijajno in v uvodnih petih minutah in pol naredile delni izid 5:1 ter prisilile švedskega strokovnjaka Pera Johanssona, da je vzel minuto odmora. Po zaslugi učinkovite igre Grosove, pa tudi nekaterih obramb v prvem polčasu nerazpoložene vratarke Branke Zec, so znižale na 17:19. Po črnogorskem delnem izidu 2:0 je enominutni premor zahteval tudi Bregar.

Njegove varovanke kljub trudu in veliki želji niso ogrozile Črnogork, nekajkrat so se jim približale na tri gole (19:22, 20:23 in 23:26), bližje pa niso zmogle. Tekmice so bile vselej za korak pred njimi, po slovenskem zaostanku 25:32 v 52. minuti pa je bilo jasno, da bodo doživele prvi poraz na evropskem prvenstvu.

V nedeljo velik test proti ranjenim Francozinjam

Slovenke po dnevu premora v dvorani Jean Weille v Nancyju čakata še težji preizkušnji. Najprej se bodo v nedeljo ob 15.00 pomerile s Francozinjami, lanskimi svetovnimi prvakinjami, ki so na četrtkovi otvoritveni tekmi evropskega prvenstva izgubile proti Rusinjam s 23:26.



NANCY, skupina B;

ČRNA GORA - SLOVENIJA

36:32 (18:12)

Črna gora: Rajčić 1, Nenezić, Radičević 7, Jauković 6 (1), A. Bulatović 1, Klikovac, Ujkić, Premović, K. Bulatović 2 (1), Brnović 5, Pavičević, Ramusović 2, Mehmedović 4, Despotović 3, Raičević 4, Grbić 1.

Slovenija: Zec, Vojnović, Gros 8 (3), Krajnc, Žabjek, Stanko 5, Abina, Barič, Mavsar 7 (3), Ferfolja 3, Zulić 3, Pišek, Vučko, Krhlikar, Beganović 5, Amon 1.

Sedemmetrovke: 2/3; 6/6.

Izključitve: 12; 4 minute.

FRANCIJA - RUSIJA

23:26 (11:11)

Nedelja ob 15.00:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Ob 18.00:

RUSIJA - ČRNA GORA



Torek ob 18.00:

SLOVENIJA - RUSIJA

Ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA

R. K.