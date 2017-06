Slovenci pri Veszpremu zelo dobri, a ostali praznih rok

V drugem polfinalu Vardar in Barcelona

3. junij 2017 ob 17:39,

zadnji poseg: 3. junij 2017 ob 17:59

Köln - MMC RTV SLO

Rokometaši PSG-ja so prvi finalisti zaključnega turnirja Lige prvakov, potem ko so v Kölnu s 27:26 premagali Veszprem.

Pri Madžarih so zelo dobro odigrali vsi trije Slovenci. Gašper Marguč je dosegel pet golov (met 5/5), Dragan Gajić štiri (vse iz sedemmetrovk; 4/4), Blaž Blagotinšek pa dva (2/3). Na drugi strani se je finala s Parižana veselil vratar Gorazd Škof. Večino časa je sicer branil Thierry Omeyer.

Veszprem zapravil zadnji napad

Prvi polčas se je končal z 11:11. Tudi drugi del je bil tesen, PSG pa je večino časa vodil za zadetek, dva, v 41. minuti tudi s +3 (19:16). Dobri dve minuti pred koncem je Nikola Karabatić zadel za 27:25. Na drugi strani je odgovoril Laszlo Nagy za 27:26. Roland Mikler je nato ubranil sedemmetrovko Mikkelu Hansnu, tako da je imel Veszprem še minuto za zadnji napad in izenačenje. A ga ni izkoristil, ob agresivni obrambi Parižanov je nekaj sekund pred koncem izgubil žogo.

Pri zmagovalcih sta Uwe Gensheimer in Hansen zabila po sedem golov, medtem ko je bil pri poražencih najučinkovitejši Nagy (6).

V drugem polfinalu se bosta od 18.00 naprej merila Veszprem in Barcelona.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKOV



ZAKLJUČNI TURNIR, Köln



POLFINALE



Veszprem - PSG 26:27 (11:11)

Nagy 6, Marguč 5, Gajić 4, Lekai 3, Blagotinšek in Nilsson 2, Ilić, Palmarsson, Ugalde in Sulić 1; Gensheimer in Hansen 7, Narcisse in Remili 3, Abalo in Nielsen 2, Stepančić, N. in L. Karabatić 1.

Sedemmetrovke: 5/6; 3/5

Izključitve: 6 min; 4 min





Danes ob 18.00:

VARDAR - BARCELONA -:- (-:-)



Finale (18.00) in tekma za tretje mesto (15.15) bosta v nedeljo.

A. V.