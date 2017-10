Slovenke dolgo vodile, na koncu osvojile prvo točko

Danke dobile tudi drugo tekmo

1. oktober 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 19:22

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Slovenije so na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2018 v Celju osvojile točko proti Češki (28:28).

Začetek je bil izenačen, Čehinje so povedle s 3:2, sledile so najbolj bleščeče slovenske minute, saj so varovanke Uroša Bregarja v 15. minuti povedle z 9:4. A prednost je kmalu začela kopneti. Čehinje so imele v 20. minuti dve igralke več, tako so znižale na 12:11. V zaključku polčasa so Slovenke spet ušle na +3, a v zadnji sekundi polčasa so Čehinje znižale na 15:14.

Tudi začetek drugega polčasa je šel po slovenskih željah, najvišja prednost je znašala 20:17. Čehinje so nato stopile na plin in v 45. minuti povedle s 23:21. Sledile so izjemno napete minute, v katerih sta reprezentanci kar tekmovali v napakah. Čehinje so še v 55. minuti vodile s 25:23. V dramatičnem zaključku je dva gola zabila Ana Gros in izenačila na 25:25. Slovenke so nato trikrat ušle v prednost enega gola, a so jih gostje vselej ujele. Gostiteljice so imele v zadnji minut napad za zmago, a jim ni uspelo izpeljati akcije, v kateri bi streljale na gol. Ob izteku časa je Grosova poskušala s sedmih metrov, a je žoga od bloka odletela v avt.

Slovenija je v prvem krogu izgubila na gostovanju na Danskem. Polfinalistke zadnje evropskega prvenstva so uspešno opravile tudi z drugo tekmo, saj s 15 zadetki razlike slavile na Islandiji.

Izjavi po tekmi

Uroš Bregar, selektor Slovenije: "Na tekmo smo se zelo dobro pripravili in začeli odlično, igrali dobro obrambo 6-0, nato pa se na njihovo 5-1 nismo dovolj kakovostno gibali brez žoge. Naredili smo nekaj neizsiljenih napak, ki so Čehinjam dale krila in tudi vodstvo ob koncu tekme. Veseli me, da smo se v zadnjih minutah, kljub temu, da smo bili v zelo slabem položaju, vrnili v igro, zadeli z igralko manj in tudi povedli, a na koncu se zadnji napad ni iztekel po naših željah. Ta neodločen rezultat je realnost in nismo razočarani."

Tjaša Stanko, rokometašica Slovenije: "V prvem polčasu smo igrali dobro, se veliko gibali v napadu, nismo delali toliko napak in smo dobro realizirali strele, v drugem polčasu pa smo premagali sami sebe. Naredili smo preveč napak, zaradi česar so nas Čehinje dohitele in na koncu iztržile neodločen izid."

Kvalifikacije za EP, 2. krog:

SLOVENIJA - ČEŠKA 28:28 (15:14)

ISLANDIJA - DANSKA 14:29 (4:13)

Lestvica: Danska 4, Češka 3, Slovenija 1, Islandija brez točk.

Na evropsko prvenstvo, ki bo med 30. novembrom in 16. decembrom prihodnje leto v Franciji, se bosta iz vseh sedmih skupin uvrstili po dve najboljši reprezetanci, napredovala pa bo še najboljša tretjeuvrščena reprezentanca.

S. J.