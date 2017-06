Slovenke v Celju branijo ogromen kapital iz Osijeka

15. junij 2017 ob 11:32

Kar pet golov prednosti so si priigrale slovenske rokometašice na prvi tekmi kvalifikacij proti Hrvaški v Osijeku, tako da jim nocoj v celjskem Golovcu uvrstitev na svetovno prvenstvo lahko prepreči le pravi polom.

Povratna tekma se bo začela ob 18. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Izbranke selektorja Uroša Bregarja, ki so lani po sušnih šestih letih nastopile na evropskem prvenstvu na Švedskem, bodo v primeru končnega zmagoslavja nad Hrvaticami petič nastopile na svetovnem prvenstvu, ki bo med 1. in 17. decembrom v Nemčiji.

Nazadnje so na svetovnem prvenstvu nastopile pred dvanajstimi leti v Rusiji, ko so zasedle 14. mesto. Na svojem premiernem nastopu na SP-ju v Nemčiji 1997 so osvojile 18., na drugem v Italiji 2001 deveto, najboljše pa so bile na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto.

Od evropskih reprezentanc so se na letošnje svetovno prvenstvo že uvrstile Nemčija, Danska, Francija, Nizozemska, Norveška, Romunija in Švedska.

KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO

POVRATNE TEKME



Celje (Golovec), četrtek ob 18.00:

SLOVENIJA - HRVAŠKA (28:23)



Avstrija - ROMUNIJA 24:33 (29:34)

ŠVEDSKA - Makedonija 46:27 (31:20)

Danes:

SRBIJA - ITALIJA (33:23)

SLOVAŠKA - MADŽARSKA (19:28)

ŠPANIJA - UKRAJINA (24:24)

Sreda:

BELORUSIJA - ČRNA GORA (26:33)

POLJSKA - RUSIJA (20:31)

TURČIJA - ČEŠKA (25:29)

V oklepaju so izidi prvih tekem.

