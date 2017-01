Gaber: Pokazali smo značaj. Izvlekli smo se iz zagate.

Odmevi po tekmi Slovenija - Tunizija

17. januar 2017 ob 21:07

Metz - MMC RTV SLO/STA

"Na koncu moramo biti zadovoljni z osvojeno točko. V zadnjih petih minutah smo nadoknadili visok zaostanek," je po remiju (28:28) slovenskih rokometašev s Tunizijci razmišljal Matej Gaber.

"Pokazali smo določen značaj ekipe, ki se je sposobna izvleči iz velike zagate. Težko je igrati dve tekmi v dveh dneh, to se je najbolje videlo proti Tuniziji," je še dodal slovenski krožni napadalec.

Blaž Janc: "Vesel sem, da sem dosegel izenačujoči gol in ekipi priboril točko. Dejstvo je, da tekme nismo odigrali na pričakovani ravni, bilo je preveč napak, tudi pristop v tekmo ni bil maksimalen. Kljub temu smo pokazali določeno kakovost, saj smo se vrnili po zaostanku petih golov in osvojili točko. Na končnici tunizijske tekme moramo graditi našo prihodnost v Franciji."

Vid Kavtičnik: "Začeli smo dobro in imeli vse niti igre v svojih rokah. V začetku drugega polčasa se nekako nismo ujeli, naredili smo preveč napak, kar so Tunizijci izkoristili. Z naše strani ni bilo hitrih golov, tudi obramba ni bila na najvišji ravni. Na tem prvenstvu ni lahkih tekmecev, to je dokazala tekma s Tunizijo. Na koncu smo se zbrali, naša obramba v zadnjih petih minutah ni prejela nobenega gola in izvlekli smo remi."

Jure Dolenec: "Škoda, da nismo nadaljevali zmagovitega niza. Prvi polčas ni bil najboljši, a smo igrali dovolj kakovostno, za našo igro v drugi polovici tekme pa nimam komentarja. Nekaj več smo pokazali le v sami končnici. Tokrat se nam je izšlo, izvlekli smo vsaj točko. Povsem mirni pričakujemo Špance, v četrtek bomo skušali osvojiti prvo mesto v skupini."

A. V.