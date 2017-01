Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Argentinci so nekdaj znali namučiti tudi kakšnega izmed favoritov, na letošnjem svetovnem prvenstvu pa niso bili blizu uspeha. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izenačili rekord: Argentinci v polčasu dosegli le dva gola

Ponovili dosežek iz leta 2001

18. januar 2017 ob 12:30

Pariz - MMC RTV SLO

Rokometaši Argentine niso našli poti ob čvrsti obrambi Katarja, svoje je dodal še vratar Danijel Šarić in gavči so v prvem polčasu dosegli le dva gola.

Obračun svetovnega prvenstva v skupini D milo rečeno ni navdušil navijačev v Parizu. V prvih dvanajstih minutah so videli le štiri zadetke, vse na strani Katarja. Argentinci so prvič zadeli tik pred iztekom 13. minute, nato pa je sledil spet dolg post. Južni Američani so drugi zadetek dosegli v 27. minuti, kar je bil njihov celoten izkupiček v 30 minutah, po katerih je Katar vodil z 9:2.

Z dvema zadetkoma v prvem delu so Argentinci izenačili negativen rekord svetovnih prvenstev, ki so ga držali prav oni. Leta 2001 so proti ZR Jugoslaviji v prvem polčasu prav tako zabili dva gola.

Veliko Bolje je šlo Argentincem v drugem delu, v katerem so dosegli 15 golov. Katar je slavil z 21:17.

R. K.