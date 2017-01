Levjesrčni Slovenci vstali "od mrtvih" in osvojili bron zlatega leska!

Slovenija v drugem polčasu zaostajala že za osem golov

28. januar 2017 ob 09:33,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 22:29

Pariz - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so si na svetovnem prvenstvu v Franciji priborili zgodovinsko bronasto medaljo, potem ko so v tekmi za tretje mesto spektakularno premagali Hrvaško z 31:30.

In to na kakšen način! Slovenci so po slabem prvem polčasu (13:18) v 40. minuti zaostajali že za osem golov (16:24) in kazalo je, da je tekma odločena.

Izenačenje Cingesarja, odločilni gol Mačkovška

A sledil je neverjeten preobrat. Hrvati, ki so v petek igrali težek polfinale z Norveško, so padali iz minute v minuto, Slovenci pa rastli. V dramatični končnici je Darko Cingesar izenačil na 29:29, nato pa je odločilni gol na začetku zadnje minute dosegel Borut Mačkovšek. Za igralca tekme je bil izbran Marko Bezjak. Slovenija se tako veseli zgodovinske prve medalje v ekipnih športih na svetovnih prvenstvih.



Slovenski rokometaši bodo v nedeljo ob 14.30 prispeli na letališče v Zagrebu. Sprejem za reprezentanco pa bo nato v ponedeljek ob 17.00 pred mestno hišo v Ljubljani.



Tekmo z golom odprl Bezjak

Slovenija je dobro odprla tekmo, saj je Marko Bezjak zabil za 1:0. Predtem je prvo žogo ubranil tudi Matevž Skok. Hrvati so izenačili prek Luke Cindrića, a je za novo vodstvo poskrbel Matej Gaber. Po zapravljenih napadih na obeh straneh je Domagoj Duvnjak izenačil na 3:3. V hrvaških vratih je že na začetku nekaj obramb nanizal Ivan Stevanović.

Štrlek dvakrat zapored za 5:3

V 8. minuti pa prvo vodstvo Hrvatov, potem ko je protinapad zaključil Manuel Štrlek. Isti igralec je malo pozneje povišal na 5:3. Slovenci so imeli v napadu precej težav z visoko hrvaško obrambo 6-0, ki jo je nato le prebil Kavtičnik (4:5).

Vujovićeva minuta odmora ni pomagala

A to je bil le "preblisk". Slovenci so namreč zapravili naslednja dva napada, kar so Hrvati izkoristili, tako da so z goloma Stipeta Mandalinića in Zlatka Horvata v 11. minuti ušli na 7:4. Selektor Veselin Vujović je moral vzeti minuto odmora. Po njej je Nik Henigman, ki je zamenjal Boruta Mačkovška, znižal na 8:9 (18.). A sledila sta dva hrvaška gola za 11:8 v 19. minuti.

Kljub dnevu počitka manj so bili Hrvati "živahnejši", medtem ko Slovenci nikakor niso našli pravega ritma. In ko je Marko Mamić v 21. minuti zabil za 12:8, je navijače Slovenije upravičeno lahko zaskrbelo. Malo pozneje je Henigman z "bombo" le znižal na 12:9.

Hrvaška na odmor s +5

Slovenska igra tako v obrambi kot tudi v napadu je škripala, v njej ni bilo žara. Očitna je bila nekakšna zakrčenost. Tako je Luka Šebetić v 26. minuti poskrbel za +4 (15:11), malo pozneje pa za 16:11. Slovencem je manjkalo "dinamita", medtem ko so Hrvati kazali veliko več želje. Luka Cindrić je s svojim četrtim golom Hrvatom priboril najvišjo prednost 18:12, nato pa je Jure Dolenec postavil izid polčas 18:13.

Le kratek slovenski preblisk; Hrvaška ušla na +8

Drugi polčas je z golom odprl Gaber (18:14), na drugi strani pa je Skok ubranil poskus Mamića, kar je v protinapadu izkoristil Miha Zarabec za 18:15. A temu sta po dveh izgubljenih žogah Slovencev sledila dva gola Hrvatov za 20:15. Poleg tega se je razigral še vratar Stevanović, ki je ubranil strela Dolencu in Gabru. Na drugi strani je Štrlek v 38. minuti povišal na 21:15. A to še ni bilo vse. Po izgubljeni žogi Zarabca je Duvnjak v protinapadu zabil za rekordno prednost +7 (22:15) v 39. minuti. Vujović je moral svoje varovance poklicati k sebi, a ni pomagalo, saj je Tin Kontrec prednost Hrvaške povišal na +8 (24:16).

Slovenija v 50. minuti prišla na -4

Zadnja četrtina sprva ni prinesla spremembe razmerja moči. Hrvati so s čvrsto obrambo in raznovrstno igro v napadu držali nekaj golov prednosti. Trije zaporedni goli Blaža Blagotinška s črte so Slovenijo "približali" na 21:26, a je temu sledil hiter gol Štrleka (27:21). Slovenci so nato z zadetki Gašperja Marguča in Bezjaka znižali le na -4 (27:23), tako da je hrvaški selektor Željko Babić v 50. minuti svoje varovance poklical k sebi.

Izjemen finiš Slovenije in velika zmaga

A temu je sledila izključitev Mačkovška, ki pa ni zaustavila Slovenije. Jan Grebenc je s svojim tretjim golom v 54. minuti namreč zabil za -3 (26:29). Hrvati so očitno postajali utrujeni. Njihova igra se je ustavila. Po novi obrambi Urbana Lesjaka je Darko Cingesar v protinapadu zabil za 27:29, Mačkovšek pa je malo pozneje Slovenijo približal le na -1 (28:29). Babić je dobre tri minute pred koncem vzel minuto odmora. A po njej so Hrvati zapravili napad, Cingesar pa je izenačil na 29:29. Kakšna vrnitev Slovenije! To še ni bilo vse. Vratar Urban Lesjak je ubranil poskus Štrleka, na drugi strani pa je Borut Mačkovšek zabil odločilni gol (31:30). Sledil je še zadnji hrvaški napad, a se je Slovenija ubranila. Slovensko slavje v Bercyju se je lahko začelo.

V nedeljskem finalu Francija proti Norveški

Zastor bo nad svetovno prvenstvo padel v nedeljo, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomerili Francija, ki naskakuje že šesto zlato medaljo in tudi brani lovoriko, in Norveška, ki je s prebojem v finale dosegla največji uspeh. Dvoboj se bo začel ob 17.30.

Svetovno prvenstvo v rokometu, Pariz

Tekma za tretje mesto:

SLOVENIJA - Hrvaška 31:30 (13:18)

Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 3, Henigman 2, Marguč 4 (3), Kavtičnik 1, Janc 2 (1), Dolenec 2, Cingesar 4, Poteko, Kodrin, Gaber 3, Bezjak 4, Grebenc 3, Zarabec 1, Mačkovšek 2.

Hrvaška: Stevanović, Pešić, Mihić, Duvnjak 4, Stepančić 1, Gojun, Matulić, Horvat 4 (1), Kontrec 1, Mandalinić 1, Štrlek 6, Musa, Jotić, Mamić 1, Šebetić 5, Cindrić 7.

Sedemmetrovke: 4/4; 1/1

Izključitve: 4 min; 6 min

Finale, nedelja ob 17.30:

FRANCIJA - NORVEŠKA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

A. V.