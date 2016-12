Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Slovenija bo SP začela v četrtek, 12. januarja, proti Angoli. Foto: www.alesfevzer.com

Rokometaši boljšo igro prikazali v drugem polčasu

Igrali brez Kavtičnika in Gabra

30. december 2016 ob 18:00,

zadnji poseg: 30. december 2016 ob 20:20

Brežice - MMC RTV SLO

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Brežicah na prvi in edini pripravljalni tekmi na domačih tleh pred začetkom SP-ja v Franciji z 31:18 premagala Savdsko Arabijo.

Po prvem polčasu je bil izid 13:9.

Selektor Veselin Vujović zaradi bolezni ni mogel računati računati na kapetana Vida Kavtičnika in Mateja Gabra.

Slovenski rokometaši se bodo znova zbrali v ponedeljek v Ljubljani, zadnji pripravljalni tekmi pa bodo imeli 6. in 8. januarja, ko se bodo v Toulousu oziroma v Montpellierju pomerili s Francozi.

Slovenija bo prvi del prvenstva igrala v Metzu, kjer jo čakajo tekme z Angolo (12. januarja), Islandijo, Makedonijo, Tunizijo in Španijo.

Pripravljalna tekma, Brežice:

SLOVENIJA - SAVDSKA ARABIJA

31:18 (13:9)

Slovenija: Kodrin 6, Bezjak (1), Mačkovšek in Marguč po 4, Janc, Dolenec in Zarabec po 2, Blagotinšek, Henigman, Cingesar, Poteko, Miklavčič, Grebenc in Razgor po 1.

Savdska Arabija: Alkahadrawi 3, Al Abass, Al Salem, Al Obaidi in Almohasen (2) po 2, Aljanabi, Alabdulali (1), Alabas, Alrahi, Rada, Alzaer in Alhannabi po 1.



7-metrovke: 1/1; 2/2

Izključitve: 12 min; 4 min

RK: Blagotinšek 57.

1.000 gledalcev

VIDEO Slovenci v Brežicah premagali Savdsko Arabijo

M. R.